Больше недели Владивосток борется со льдом, сковавшим город. Некоторым жителям уже вернули электричество и отопление в дома, а кто-то все еще остается без коммуникаций. Главу острова Русский Ирину Пан отстранили от должности за бездействие. «360» узнал у местных, как там сейчас обстоят дела.

Циклон обрушился на Владивосток в ночь на 19 ноября. Дождь превратился в лед, из-за которого оборвались линии электропередачи и перестали работать станции, подающие в дома воду и отопление. Спустя два дня для жителей острова Русский закрыли единственную переправу на материк. Ванты моста начали чистить ото льда, а для людей запустили паром.

Восстановительные работы не прекращаются уже больше недели, но на острове ситуация сильно не изменилась. В итоге губернатор Приморского края Олег Кожемяко объявил выговор главе острова Ирине Пан и отстранил ее от выполнения обязанностей. По словам губернатора, чиновница безответственно отнеслась к задаче помочь населению во время ЧС. Проследить за привлечением Пан к ответственности поручили главе Владивостока Олегу Гуменюку.

Со своими обязанностями она не справилась, работы мы там никакой не увидели. В течение недели неоднократно посещали Русский остров, ни разу не видели ее, не слышали от населения ни одного слова благодарности за оказанную работу. Убедитесь, что руководитель административно-территориального управления будет привлечена к ответственности Олег Кожемяко губернатор Приморского края.

Теперь за работой на острове будет следить заместитель главы города Максим Акульшин. Губернатор заявил, что это поручение необходимо выполнить сразу же.

«Невозможно без участия местной власти решать проблемы на местах. Нужно формировать заявки, встречаться с населением, оказывать действенную помощь», — заключил Кожемяко.

Он добавил, что 27 ноября на острове должны появиться дополнительные полевые кухни. Кроме того, жителям удаленных поселков раздадут 150 газовых плит. Еще специалисты установят пять новых электрогенераторов и будут развозить топливо.

Подача электричества

Пока без электричества остаются жители поселков Экипажный, Рында и Минка. Во многих домах острова проблему уже решили. Ремонтом сетей электроснабжения занимаются около 200 человек и более 50 единиц техники. Главная сложность заключается в том, что до некоторых точек невозможно добраться не только машинам, но и людям.

«Рубим просеки, зачастую нет возможности даже и близко подъехать к месту обрывов и падений опор линий электропередачи», — привела слова энергетиков пресс-служба краевого правительства.

Генеральный директор АО «Оборонэнерго» Сергей Кирюхин отметил, что специалисты работают по 18 часов. По его словам, сегодня планируется восстановить до 70% повреждений.

Источник фото: primorsky.ru

Мост и паром

Для большинства жителей Русского главная проблема заключается в закрытии единственного моста. Люди оказались отрезаны от материка, куда ездили работать и учиться. Паром отходит один раз в два часа, а из-за большого количества пассажиров и ограниченного количества мест далеко не все могут добраться вовремя.

Источник фото: t.me/primorskyru

«По мосту мне ехать 15 минут до острова. Чтобы сейчас добраться, мне нужно доехать до центра, там выждать очередь и отсмотреть расписание. Возможно, я не влезу [на паром]. Это все занимает несколько часов», — рассказала «360» жительница острова Арина Левадняя.

На паром жителей доставляет автобус. Но даже в него попасть становится большой проблемой. Людей собирается так много, что они просто заталкивают друг друга в салон.

Еще одна девушка поделилась с подписчиками ситуацией, которая произошла с ней днем 27 ноября. По словам Влады, после университета она собиралась поехать на работу на остров. Но попасть на паром не получилось, так как перевозили только спецтехнику с топливом, а людей не брали.

«Я в панике, опаздывать не хочется. Видела, как заезжают по одному микроавтобусы „груз 200“. Решила попроситься к ним в салон — и меня взяли. Далее сообщают, что отказываются брать даже „груз 200“. В этот момент заплакала бабушка со словами: „Да что же это такое, даже похоронить нормально не дают“», — написала девушка в Instagram.

Она добавила, что была возможность договориться с платным катером. Влада собрала всех желающих добраться, но затем владелец судна отказался везти людей.

«У многих там работа, семьи. Женщин ждали дети к двум часам дня с едой и свечами, так как жителям поселков Русского так и не дали свет. <…> Сегодня около 50 человек потеряли свое время», — заключила она.

Сейчас на мосту продолжают работать промышленные альпинисты, которые сбивают лед с вант. Соцсети облетело видео, снятое одним из них. Альпинист снял ролик прямо на высоте и рассказал о своей работе.

Позже в Сети стало появляться все больше кадров с альпинистами. На этом ролике мужчина ногой сбивает лед — и глыба падает с огромной высоты на проезжую часть.

«На мосту на остров Русский уже сняли 890 тонн льда. Осталось снять еще около одной тысячи тонн», — сообщило правительство Приморья 25 ноября.

Пока мост будет оставаться закрытым для проезда до конца месяца. Ото льда освободили южную часть переправы, но движение опасно запускать даже частично. По словам властей, из-за ветра лед периодически падает на середину дороги.

Тем временем местные жители продолжают делиться фотографиями обледеневших улиц в соцсетях. Оптимизма жители региона не теряют.

«Доброе утро, друзья! Оптимизм — отличная штука. Но если начистоту, то бардак в городе жуткий. На следующих выборах мэра надо голосовать за Брюса Уиллиса. Этот парень всегда мир спасает», — иронично отметила одна из пользовательниц.

А эти кадры показывают то, как жители справляются на острове. Еду приходится готовить на горелках, ночью улицы погружаются во тьму, а людям раздают все необходимое из машин.

Деревья на острове продолжают оставаться под слоем льда. Выглядит впечатляюще.

Некоторые продолжают освобождать свои автомобили от снегового плена. Местная жительница показала слой льда, на котором даже отпечатался номер машины.

Кто-то же просто решил поделиться кадрами заснеженного острова Русский.