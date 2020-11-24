СК завел дело о незаконном лишении свободы после захвата детей в заложники в Петербурге

Шестерых детей взяли в заложники в одной из квартир в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Мужчина в итоге сдался, а следователи завели дело о незаконном лишении свободы.

«Главным следственным управлением по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей „Незаконное лишение свободы“, то есть незаконное удержание детей в квартире», — сообщил представитель ведомства в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Ранее следователи организовали доследственную проверку по факту взятия детей в заложники. Ход работ взяла под свой контроль петербургская прокуратура.

Захвативший шестерых детей в заложники мужчина сдался правоохранителям вечером 24 ноября. Он сам вышел из квартиры после разговора с прокурором. Днем в полицию позвонила жена злоумышленника и сообщила, что тот выгнал ее. Мужчина заперся с детьми и стал угрожать расправой.

На месте работали силовики, полицейские и психологи. Освобожденных детей отправят в Детскую городскую больницу № 22. По информации правоохранителей, во время удержания в квартире они не пострадали. Сам мужчина сейчас находится в отделении полиции в Колпине.