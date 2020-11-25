Скончался Диего Марадона

Последние дни Марадона провел в своем доме в пригороде Буэнос-Айреса Тигре. Он восстанавливался после операции на мозге, которую ему провели 12 ноября.

В больницу Марадона попал с обезвоживанием и анемией. В ходе проведенной диагностики врачи обнаружили у него субдуральную гематому, которую нужно было немедленно прооперировать.

Личный врач спортсмена Леопольдо Луке назвал операцию достаточно стандартным вмешательством. После нее медики оценили, что пациент чувствует себя хорошо, и выписали его домой.

В своем последнем интервью, которое Марадона дал в день своего 60-летия, он заявил, что футбол дал ему все и даже больше, чем он мог себе представить. Он пояснил, что жалеет о своем пристрастии к алкоголю, из-за которого он оставил спорт.

В тот день он посетил матч чемпионата Аргентины, где его команда «Химнасия и Эсгрима» встречалась с «Патронато». После того как ему вручили памятную доску, он ушел, объяснив это плохим самочувствием.

За свою карьеру Диего Марадона сыграл 492 матча, в которых забил 258 голов. Он выступал за «Архентинос Хуниорс», «Боки Хуниорс», «Барселону», «Наполи», «Севилью» и «Ньюэллс Олд Бойз».

После ухода с поля он стал тренером национальной сборной Аргентины. Также поработал с клубами «Дорадос», «Аль-Васле» и «Аль-Фуджайра» из Объединенных Арабских Эмиратов.

В сентябре 2019 года он пришел в «Химнасию и Эсгриму». Это был его последний футбольный клуб.