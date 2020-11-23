Прикрывал террористов и развозил смертниц. Что известно о дагестанском полковнике Исаеве

Спустя 10 лет после страшных терактов в московском метро сотрудники ФСБ и следователи задержали причастного к взрывам начальника отдела МВД по Кизлярскому району Дагестана Гази Исаева. Следователи считают, что полковник помог одной из смертниц добраться до столицы. Как офицер стал участником террористической группировки, и почему его так долго ловили разбирался «360».

Карьерный взлет на теракте

В МВД Гази Исаев проработал 35 лет. Он пришел на службу в 1985 году, а на должность начальника Кизлярского отдела попал в 2010 году после теракта, в котором погиб прошлый руководитель Виталий Ведерников. 31 марта 2010 года смертник взорвал в городе автомобиль.



На место прибыл руководитель районного отдела и занимавший должность заместителя начальника отдела криминальной милиции Исаев.

Когда полицейские осмотрели место теракта, то начальник остался на месте, а Исаев отправился за кинологом. Когда он отъехал, то к Ведерникову подошел переодетый в форму сотрудника полиции второй смертник и привел в действие взрывное устройство.

Сразу после назначения Исаева на пост главы РОВД жители Кизляра вышли на протестный митинг, так как считали, что он близок к уже покинувшему пост главы района Сагиду Муртазалиеву. К тому времени он уже занял пост главы регионального отделения ФНС.

В 2015 году Муртазалиева заподозрили в организации убийства заместителя начальника отдела Центра по борьбе с экстремизмом МВД Дагестана Шевкета Куджаева. Против него завели уголовное дело по статье о финансировании терроризма. Тогда чиновника не было в стране и суд арестовал его заочно. РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщил, что Исаеву тоже вменяют причастность к этому убийству.

Осведомленный источник рассказал «360», все близкие к Муртазалиеву люди давно находились под наблюдением силовиков. Ради того, чтобы оставаться на свободе бывший глава Кизлярского района до сих пор продолжает сдавать своих подельников.

После назначения на пост главы РОВД Исаев занялся работой комиссии, которая помогала ушедшим из экстремистского подполья дагестанцам вернуться к мирной жизни. Тогда же он стал заместителем начальника штаба народных дружин, а два года спустя постоянно участвовал в заседаниях антитеррористической комиссии Кизлярского района.

Обвинение и арест

Басманный суд Москвы в понедельник, 23 ноября, арестовал полковника МВД Дагестана Гази Исаева по ходатайству следствия. Офицера обвинили в участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения, бандитизме и причастности к терактам. Сегодня в доме Исаева прошли обыски. В распоряжении «360» оказались кадры с места событий.

На опубликованных кадрах видно, что начальник отдела РОВД по Кизлярскому району обустроил в своей резиденции бассейн и личный спортзал.

По данным следствия, Исаев участвовал в преступном сообществе «Имарат Кавказ»* в 2009–2010 годах. Он сливал террористам информацию о предстоящих спецоперациях и рассказывал о работе РОВД.

Кроме того, он неоднократно лично перевозил руководителей террористов по территории республики, а также доставил одну из смертниц на автовокзал, откуда она отправилась в Москву для совершения теракта в метро.

Речь идет о взрывах на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» 29 марта 2010 года. Там погибли 40 человек, около 100 получили ранения. По официальным данным, взрывные устройства в подземку пронесли Марьям Шарипова и Джанет Абдурахманова.

По одной из версий, так девушки отомстили за ликвидацию своих мужей — полевых командиров. В ходе специальной операции силовики уничтожили всех причастных к подготовке этих терактов, в том числе и предполагаемого организатора — участника экстремистского подполья Магомедали Вагабова.

После ареста Исаева его адвокат заявил, что подзащитного оговорил из мести один из задержанных им террористов.

Кровные связи

Связь Исаева с террористами долго не могли выявить, так как он опытный полицейский и знаком с методами работы силовиков. В том числе он знает все уязвимые места оперативной деятельности. Таким мнением с «360» поделился с бывший сотрудник отдела собственной безопасности МВД одной из республик Северного Кавказа.

«Такой человек серьезнее подготовлен и выявить его намного сложнее», — пояснил он.

При этом случай Исаева был не первым, когда выяснилась причастность высокопоставленного силовика к террористам.

Эксперт напомнил, что в ходе контртеррористической операции в Назрани в 2009 году сотрудникам спецподразделения штурмом брали дом генерала одного из силовых ведомств, где укрывался его родной брат — глава бандформирования.

«Нельзя забывать, что кавказских республиках есть большие родственные связи. Человек может занимать должность в правоохранительных органах, но при этом в той или иной мере может помочь родственнику, к примеру скрыться. Если субъективно, то я считаю, что такое явление достаточно распространено», — заявил собеседник «360».

С этим мнением согласился и бывший сотрудник ФСБ. По его словам, во многих кавказских республиках самое большое влияние имеют кланы. Независимо от того, какую должность занимает человек, руководить им будет прежде всего старейшина. Именно по этой причине сотрудники спецслужб внимательно следят не только за правоохранителями, но и за руководящими структурами региона.

*«Имарат Кавказ» — террористическая организация, запрещенная в России