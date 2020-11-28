Париж охватили беспорядки после акции против закона «О глобальной безопасности»

Шествие началось на площади Республики около 14:00 по местному времени (16:00 по Москве).

Спустя полтора часа к мирной демонстрации присоединилась группа людей в черной одежде. В первое время они оскорбляли полицейских, а потом начали забрасывать стражей порядка бутылками и фейерверками. Также хулиганы подожгли авто, несколько мусорных баков, фургоны и велосипед. На место потасовки приехало несколько пожарных машин. В социальных сетях появились видео с мест.

Конечная точка маршрута демонстрантов — площадь Бастилии. По сообщению корреспондента агентства, там творится полный хаос. На месте горят урны, полыхают как минимум две машины, правонарушители ломают камеры наружного наблюдения.

Полицейские применили слезоточивый газ на бульваре Бомарше, чтобы сдержать погромщиков. Укрываясь от этого вещества, толпа двинулась в противоположном направлении. Образовалась пробка.

Национальное собрание Франции приняло в первом чтении законопроект «О глобальной безопасности». В документе 24-я статья говорит об «изображениях лица или другого элемента идентификации» полицейского или жандарма. Если граждане будут распространять снимки правоохранителей с «очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности», им будет грозить год тюрьмы и штраф в 45 тысяч евро.

Журналистские профсоюзы не поддержали поправки. Они опасаются, что после вступления документа в силу сотрудники СМИ и граждане не смогут свободно снимать работу силовиков на митингах или акциях протеста. Однако власти уже говорили, что законопроект позволит журналистам фиксировать действия полиции.