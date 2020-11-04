Диего Марадону успешно прооперировали в Аргентине

Великий футболист Диего Марадона перенес операцию по поводу субдуральной гематомы в аргентинской столичной клинике Olivos. Это заболевание было диагностировано после того, как он был госпитализирован в профилактических целях. Первоначальным диагнозом были обезвоживание и анемия.

Об этом CNN сообщил личный врач футболиста Леопольдо Луке. Согласно данным Национальной медицинской библиотеки США, субдуральная гематома считается «одной из самых смертоносных болезней мозга». Обычно она возникает в результате серьезных травм головы, но может быть вызвана и незначительными травмами. Гематома может оставаться незамеченной в течение нескольких дней или недель.

Однако Луке назвал проведенную операцию «обычной». Она длилась полтора часа и прошла лучше, чем ожидалось. По словам врача, сейчас Марадона чувствует себя хорошо. Перед клиникой Olivos собрались десятки фанатов футболиста, чтобы поддержать его после операции.

Накануне сообщалось, что Марадона госпитализирован в клинике аргентинского города Ла-Плата на три дня для проведения планового медосмотра.