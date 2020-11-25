Так забивал Марадона. Самые красивые голы легендарного футболиста

Мир скорбит о смерти одного из самых легендарных футболистов мира Диего Марадоны. Автор «руки Бога» и «гола столетия» скончался в возрасте 60 лет в своем доме недалеко от Буэнос-Айреса. Он пришел в футбол в возрасте девяти лет и после первой же тренировки тренер не поверил, что на поле играет ребенок. Забитые им голы навсегда войдут в историю мирового футбола, а сам он останется лучшим игроком столетия.

Уход эпохи

Причиной смерти Диего Марадоны стала остановка сердца. В это время он находился в доме в пригороде Буэнос-Айреса Тигре, где поселился после операции на мозге. Врачи выявили у него субдуральную гематому. Прибывшие на место медики, пытались помочь, но их усилия оказались напрасны.

Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил в стране трехдневный траур по ушедшему футболисту.

Свои соболезнования родным легендарного игрока принес президент Аргентинской ассоциации футбола Клаудио Тапиа. Он заявил, что Марадона всегда останется в сердце всех спортсменов.

За свою спортивную карьеру Марадона стал обладателем кубка Испании и кубка Испанской лиги, когда играл за Барселону. В составе сборной Аргентины он побеждал на чемпионате мира и стал лучшим игроком чемпионата. «360» собрал самые знаковые моменты его голов.

«Рука Бога» и «гол столетия»

Чемпионат мира 1986 года навсегда вписал Диего Марадону в историю мирового футбола. Тогда молодой спортсмен находился на пике своей карьеры. Он выступал за сборную Аргентины. В одной четвертой финала противником команды были англичане. Мяч находился на их половине поля и подлетал к воротам, но голкипер не успел его перехватить. Марадона забил гол кулаком.

Судья не заметил нарушения, а сам Марадона на пресс-конференции сказал, что мяч в ворота он отправил отчасти головой, а отчасти рукой Бога.

Но просто так тот матч не закончился. Буквально через три минуты Марадона снова атаковал ворота английской сборной. Так появился «гол столетия».

Марадона захватил мяч на своей половине поля. Небывалыми маневрами он обошел шестерых соперников, довел мяч до ворот обыграл вратаря и забил гол.

Победа вывела сборную Аргентины в полуфинал, а потом и к чемпионскому титулу.

Первый клуб в Европе

За аргентинские клубы Марадона играл шесть лет и пять раз подряд становился лучшим бомбардиром страны. Но его интересовала карьера в Европе. В 1982 году он подписал контракт с «Барселоной», которая заплатила за трансфер восемь миллионов долларов и еще три миллиона получил сам футболист.

С его участием клуб завоевал Кубок испанской лиги. Финал состоял из двух матчей, где каталонцы сошлись с мадридским «Реалом». В ходе первой игры голу Марадоне аплодировали даже фанаты его соперников.

Когда Марадоне передали мяч он довел его до ворот и обошел вратаря. Но ему на встречу бросился еще один игрок «Реала». Аргентинец виртуозно отвел мяч и послал его в сетку. Первый матч закончился вничью, но во втором Марадона своим пенальти принес «Барселоне» победу.

Магия в «Наполи»

По настоящему Марадона раскрылся в «Наполи». Он пришел туда из «Барселоны». Итальянский клуб заплатил за него 7,6 миллиона долларов, что стало для того времени рекордной суммой за трансфер.

В первом же сезоне 1984−1985 годов Марадона стал лучшим бомбардиром команды. На поле он совершал творил чудеса.

На матче против «Вероны» он отправил мяч в ворота соперников с весьма значительного расстояния.

Когда мяч оказался в распоряжении Марадоны он не дал пяти соперникам даже приблизится и просто отправил его в ворота.

В матче с «Лацио» он играючи отобрал мяч у футболиста соперничающей команды и тоже не стал приближаться к воротам, поразив их со значительного расстояния.

Именно благодаря его игре «Наполи» впервые стал чемпионом Италии. Спустя два года в клубе появился бразилец Карека. Вместе с Марадоной и итальянцем Джордано они сформировали легендарное атакующее трио, получившее название MaGiCa («Магия»).

P.S.

О том, что молодого Марадону ждет большое будущее, как нападающего было понятно всем. В играх за свой первый профессиональный клуб «Архентинос Хуниорс» он играючи обходил многих соперников, управляясь с мячом, как настоящий волшебник.