Дзюба снова станет капитаном сборной России в марте

Нападающего «Зенита» Артема Дзюбу лишили капитанства из-за скандала с интимным видео. Снова возглавить сборную России футболист сможет в марте 2021 года. Об этом сообщил главный тренер команды Станислав Черчесов.

«Он вернется в марте в сборную в качестве капитана. Есть вопрос, на него есть ответ абсолютно правдивый. Когда это случилось, мы были на базе и собрались обсудить, что делать», — заявил Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что попросил врача сборной Эдуарда Безуглова связаться со спортсменом и узнать, в каком состоянии тот находится. По словам Черчесова, Дзюбе позвонили от его имени и сказали спокойно готовиться к матчу против «Краснодара».

«Пару дней мы с ним общались по скайпу», — отметил главный тренер сборной России.

Тренер сборной России Станислав Черчесов не вызвал форварда на ноябрьские сборы. Без него команда уступила сербам со счетом 0:5. Причиной такого решения стало видео, которое опубликовали в Сети. На кадрах спортсмен занимался самоудовлетворением, из-за чего попал в центр скандала. Несмотря на травлю, Артема Дзюбу поддержали многие знаменитости.