Последние поправки в конституцию, Little Big едут на Евровидение, Тиньков рассказал о лейкемии. Неделя в фотогалерее

Основной темой для мировых СМИ на этой неделе остался коронавирус. Но нельзя обойти вниманием и другие немаловажные события. Так, закончился прием поправок в законопроект об изменении Конституции. Дополнительные предложения внес президент России Владимир Путин. Неизвестный начал «минировать» российские самолеты. Фигуристка Аделина Сотникова закончила спортивную карьеру. Россию на Евровидении представит группа Little Big. Об этих и других важных событиях, которые произошли в России и мире со 2 по 8 марта, — в фотогалерее «360».

Перерасчеты за отопление

Теплая зима в России позволит провести перерасчет за отопление жилых домов. Под эту норму подпадают регионы, где плата за горячие батареи начисляется в течении всего года. В Подмосковье перерасчет проводят в начале года по фактическим показателям общедомовых счетчиков. Если на отопление потратили меньше гигакалорий, чем предусмотрено по нормам, то в следующем году расчеты станут меньше.

Дело о подписях Родченкова

Спортивный арбитражный суд продолжает рассматривать дело о подлинности подписей бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Именно он подписал показания против российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой.

Как рассказал «360» адвокат Алексей Панич, Международный олимпийский комитет в качестве доказательства предоставил письменное показание Родченкова. Там он утверждал, что показания не подписывал, а просил использовать свою электронную подпись. Адвокат пояснил, что такая подпись есть только на двух из девяти документах. Кто подписывал остальные бумаги неизвестно.

«Минирование» самолетов

На этой неделе пассажирские самолеты атаковали «анонимные минеры». После их сообщений о заложенных бомбах три борта экстренно приземлились. Еще три самолета спокойно долетели до места назначения, где их начали проверять. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сотрудники ФСБ разыскивают хулиганов, которые обязательно ответят за преступления. Между тем, журналисты выяснили, что эти же «анонимные террористы» могут быть связаны с сообщениями о заложенных взрывных устройствах в судах и торговых центрах.

Последние поправки в Конституцию

Президент России Владимир Путин решил внести собственные поправки в закон об изменении в Конституцию. Как рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, в одной из поправок упоминается Бог, русские названы государствообразующим народом, а брак — это союз мужчины и женщины.

Президент стал последним, кто внес дополнительные поправки. Начиная с вечера минувшего понедельника, их прием завершился. Сам Владимир Путин заявил, что обновленная Конституция должна объединить людей вне зависимости от национальности, достатка, вероисповедания и проживания.

Рост евро и доллара

Коронавирус привел к падению курса рубля и росту стоимости доллара и евро. Из-за мировой паники на биржах многие начали скупать валюту. 6 марта евро превысил отметку в 77 рублей, доллар поднялся выше 68 рублей.

По мнению экспертов, на деле рубль себя чувствует нормально и падать не должен. Всему виной страх инвесторов перед вероятной эпидемией. Россиянам рекомендовали подождать с покупкой валюты. После того, как мировые рынки немного успокоятся, рубль снова пойдет в рост.

Коронавирус в Италии

Весенний туристический сезон в Италии оказался под угрозой. Количество зараженных коронавирусом в стране превысило пять тысяч человек. Это самое большое число носителей среди других европейских стран. Власти ввели жесткие ограничения и закрыли для въезда и выезда 15 провинций на севере и в центре страны. Попасть в Венецию и Милан в ближайшее время невозможно. Из-за карантина прекратили работать музеи, галереи и места массового скопления людей. Всего в Италии от вызванной коронавирусом пневмонии умерли 223 человека.

Little Big поедет на Евровидение

Россию на музыкальном конкурсе Евровидение в этом году представит группа Little Big. С какой песней коллектив отправится в Нидерланды пока неизвестно. Лидер группы Илья Прусикин пообещал, что выступление коллектива удивит всех.

Пока букмекеры пророчат российскому коллективу третье место. Лидерами рейтинга пока остаются исландцы. На втором месте расположилась Литва. Но первые две страны свои песни уже представили, Little Big пока еще работают над клипом.

Фейки о коронавирусе

В социальных сетях и мессенджерах начали распространяться фейковые сообщения о массовых заражениях коронавирусом в Москве и российских городах. Авторы утверждали, что власти якобы скрывают точное количество зараженных, чтобы не вызвать панику. Специалисты пояснили, что целевой аудиторией таких сообщений являются впечатлительные люди.

Между тем генеральная прокуратура потребовала от Роскомнадзора, чтобы он заблокировал страницы во «ВКонтакте» и Facebook, через которые распространялись фейки. Владимир Путин заявил, что фейковые сообщения в Россию идут из-за границы, а их цель — вызвать панику.

Сделка ОПЕК+ развалилась

Страны ОПЕК не смогли договориться с не входящими в картель нефтедобывающими странами о сокращении добычи нефти. Россия была готова только на продление сделки, которую заключили еще в 2017 году. В итоге соглашение ОПЕК+ с 1 апреля прекратит свое действие, а это значит, что все страны смогут решать сами сколько нефти им добывать. На фоне этих сообщений биржевые ставки нефтяных фьючерсов пошли вниз. Саудовская Аравия заявила, что больше не намерена ограничивать объем добычи и ежедневно начнет выкачивать до 10 миллионов баррелей в сутки.

Москва перешла на особый режим

Власти Москвы ввели в городе режим повышенной готовности из-за коронавируса. Теперь москвичи, которые ездили в страны, где бушует вирус, должны сообщить на горячую линию о своем возвращении. После этого на две недели нужно устроить себе домашний карантин. Нельзя ходить на работу, учебу и в общественные места. В случае признаков заболевания врача нужно вызвать на дом. Больничный лист для отчета на работе тоже доставят на дом.

Последние три случая с заражением коронавирусом зафиксированы в Калининградской, Белгородской и Московской областях. Накануне трех человек госпитализировали в больницу Липецка. Но есть и хорошие новости. Из московской инфекционной больницы выписали Давида Берова. Он стал первым заболевшим коронавирусом в Москве. После лечения медики признали его здоровым.

Дело Тинькова и его болезнь

Российского предпринимателя Олега Тинькова задержали в Лондоне по запросу США. Вашингтон подозревает бизнесмена в махинациях с налогами. Чтобы не оказаться за решеткой, Тиньков заплатил 20 миллионов фунтов залога. У него забрали паспорта России и Кипра.

На следующий день в российских СМИ появилось письмо предпринимателя, где он признался, что уже несколько месяцев болен лейкемией. По словам Тинькова, он отошел от управления головной компанией TCS Group еще два года назад. Он подчеркнул, что сейчас он бросил все силы на то, чтобы победить болезнь. Рынок отреагировал на такие новости серьезным снижением интереса к ценным бумагам компании. За сутки Тиньков потерял 400 миллионов долларов.

Убийство подростка в Петербурге

14-летнего сына петербургского судьи задержали по подозрению в убийстве друга. По версии следствия, юноша устроил в квартире вечеринку и в какой-то момент выстрелил в своего приятеля из охотничьего ружья. Труп подростка нашли в подъезде дома на улице Ижорского Батальона в Колпине. Устроивший стрельбу школьник сбежал. После задержания его привели в суд. Обвинение молодому человеку не предъявляли. Судья отправил подростка под домашний арест на два месяца.

Ежедневно на «360» выходят интересные тексты. Их стоит прочитать

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