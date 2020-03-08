Москвичам объяснили правила размещения на карантин из-за коронавируса

Всех людей с подозрением на коронавирус в Москве отправляют на двухнедельный карантин. Понятие изоляции понятно, но у россиян возникает куча сопутствующих вопросов. Специалисты собрали все основные вопросы и дали детальные объяснения.

Россиян попросили соблюдать карантин после возвращения из стран, где есть зараженные этой инфекцией. Здесь возникает вопрос, о каких именно государствах идет речь.

«Режим самоизоляции даже при отсутствии каких-либо симптомов необходимо соблюдать только гражданам, прибывшим из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Испании, Германии, Франции», — пояснили на сайте.

Если вы приехали из одной из этих стран, то необходимо оставаться дома две недели. Больничный для предоставления на работу вам выдадут, если вы позвоните на горячую линии департамента. Больничный лист привезут прямо домой. Если у вас появились признаки ОРВИ, то нужно вызвать врача.

«Риск инфицирования членов семьи снижается, если соблюдать основные гигиенические требования: использовать маску, индивидуальную посуду, часто мыть руки и пользоваться кожными антисептиками, регулярно проветривать помещения», — советуют Мосгорздаве.

При этом, если нет никаких симптомов, то члены семьи могут покидать квартиру. Если симптомы появились, то вопрос о госпитализации близких будет решать врач.

Все ответы на вопросы, связанные с коронавирусом, можно найти на сайте департамента здравоохранения Москвы.​

О вспышке коронавируса 31 декабря 2019 года заявили власти Китая, пишет «Газета.ru». За это время инфекция убила более 3,6 тысячи человек. Зараженных насчитывается более 107 тысяч человек.