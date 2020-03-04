Путин назвал источник фейков о коронавирусе

Большинство фейковых сообщений о количестве заболевших коронавирусом россиян приходит из-за границы. На самом деле ничего критического не происходит.

«ФСБ докладывает, что в основном они организованы из-за границы, но это, к сожалению, нас сопровождает всегда. Цель понятна — посеять панику среди населения», — заявил президент России Владимир Путин на заседании правительства.

Президент добавил, что противопоставить панике можно только оперативную и правдивую информацию. Путин заверил, что сейчас в России ничего критического не происходит, однако люди при любых обстоятельствах должны знать правду, и попросил руководителей профильных министерств наладить информационную работу с гражданами.

Ранее стало известно, что разработчики WhatsApp начали искать распространителей ложной информации о количестве заболевших COVID-19 в Москве. Расследование в компании Facebook, которая владеет самым популярным в России мессенджером WhatsApp, начали после череды вбросов. Group-IB обнаружила около 10 тысяч провокационных сообщений о ситуации с коронавирусом в столице

Число заразившихся коронавирусом во всем мире достигло 94 тысяч человек. Больше половины из них выздоровели. Инфекция, которая впервые появилась в китайском Ухане в конце 2019 года, убила более трех тысяч человек. В мире предприняты самые жесткие меры безопасности, чтобы не допустить эпидемии.