Little Big представит Россию на «Евровидении» в 2020 году. О решении объявил Первый канал.

Премьера песни, с которой петербургская группа выступит на конкурсе, состоится в ближайшие дни.

«Мы никогда не думали, что нам выпадет шанс представить Россию на Евровидении, но раз выпал — мы сделаем все, что в наших силах. А дальше — будь что будет!», — рассказал Илья Прусикин.

Группа Little Big известна своим хитом «Skibidi», который стал вирусным и набрал 350 миллионов просмотров на YouTube. А танец, исполнявшийся в клипе, запустил целый флешмоб: простые люди и звезды шоу-бизнеса записывали и выкладывали видео с этими забавными движениями.

В состав группы входят Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов, Сергей Макаров.

Музыкальный продюсер Максим Фадеев в беседе «360» рассказал, что это отличный выбор.

Иосифу Пригожину также нравятся исполнители. По его мнению, шансы на победу у Little Big очень высоки.

«С выбором согласен на 100%! У них много просмотров, они органичны, они фирменные. У них качественно сделана музыка. Они подходят как никто. Абсолютно согласен, что это в десятку», — рассказал Пригожин.

Композитор Виктор Дробыш считает, что эта группа создана для Евровидения.

«На мой вгляд, у них все шансы победить. Это очень талантливые люди. Это люди, которые могут придумать что-то веселое, и весело это представить», — поделился он.

«Евровидение-2020» — это 65‑й юбилейный конкурс песни. Право на проведение конкурса получили Нидерланды после победы их представителя Дункана Лоуренса с песней «Arcade» на конкурсе 2019 года, который проходил в Тель-Авиве, Израиль. В этом году конкурс пройдет в Роттердаме с 12 по 16 мая.