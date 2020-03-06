Рубль рухнул до уровня января 2019 года. Но не спешите бежать в обменник

Коронавирус сказывается не только на отмене мероприятий и рейсов авиакомпаний, но и курсе валют. На фоне паники евро и доллар достигли годового максимума. Инвесторы уходят с рынка, но россиянам советуют не менять кровные рубли.

Курс евро 6 марта превысил отметку в 77 рублей впервые с января 2019 года. Доллар поднялся выше 68 рублей. Будет ли дальше ослабевать рубль, предсказать довольно сложно, заявил «360» независимый экономический эксперт Антон Шабанов.

«Это то же самое, что предсказывать погоду. Но на рубль, как сам по себе рубль, если его в трехлитровую банку закатать в вакуум, — чувствует себя очень неплохо и падать не должен. Но та паника, которая сейчас связана с коронавирусом, происходит на всех мировых рынках, она, разумеется, не может не влиять на нашу валюту», — пояснил он.

По словам эксперта, все происходит из-за паники инвесторов, которые бегут от всего того, где есть вообще хоть какой-либо риск. При этом риски могут быть и не связаны с коронавирусом.

«Все-таки российская валюта, которая находится под санкциями до сих пор, и это не самая сильная экономика мира, имеет определенные риски, поэтому из нее инвесторы постепенно выбегают и мы видим ослабление рубля», — сказал Шабанов.

Специалист призвал не поддаваться истерии и не скупать доллары с евро. Как только паника на мировых рынках закончится, успокоится российский рубль и начнет укрепляться.

«Если у вас есть какой-то план и вы копили все в валюте, то просто продолжайте это стабильно так же делать. Валюта всегда будет колебаться. Всех денег никогда не заработаете», — заключил он.

Вспышка коронавируса началась в конце 2019 года. За два месяца с небольшим после появления 2019-nCoV в Китае вирус распространился по всему миру и убил 3,3 тысячи человек.