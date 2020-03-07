СМИ: объявивший о лейкемии Тиньков потерял $400 млн за день

Врачи нашли у Олега Тинькова лейкемию. После его признания в болезни на бирже начали падать расписки компании TCS Group. В итоге всего за день бизнесмен потерял 400 миллионов долларов.

Как пишет Forbes, 6 марта расписки на Лондонской бирже упали на 22,9%. К моменту завершения торгов бумаги компании стоили 17 долларов за штуку. Таким образом, Тиньков за пятницу потерял 400 миллионов долларов. По итогам дня состояние бизнесмена оценивалось в 2,1 миллиарда долларов.

Уменьшение стоимости проходит на фоне последних новостей о состоянии здоровья Тинькова и его судов с американской налоговой. Как признался бизнесмен, он проходит лечение от острой формы лейкемии. По его словам, он не хотел распространяться о своей болезни, но сейчас переживает за судьбу своей компании.

Перед этим признанием на Тинькова подала иск в суд налоговая США. Его обвиняют в налоговом мошенничестве из-за того, что в 2013 году бизнесмен не подал декларацию на один миллиард долларов доходов и активов.

Теперь Тинькова ждет суд, а пока он находится в Лондоне. За свое освобождение из-под ареста он заплатил 20 миллионов фунтов. Но предпринимателю запретили уезжать из города и выходить из квартиры в ночное время. Сейчас его делом занимаются юристы, которые пытаются как можно быстрее решить проблему.