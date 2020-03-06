Вдова умершего на рейсе пилота не может добиться компенсации от «Аэрофлота». Ей должны 25 млн, но дали ползарплаты

«Аэрофлот» отказывается платить компенсацию вдове пилота Дамира Ахметова, скончавшегося за штурвалом. Речь идет о 10 годовых окладах летчика — примерно 25 миллионах рублей, — положенных по договору с профсоюзом. Помочь семье готовы в Госдуме.

Внезапный инфаркт на рейсе

Утром 24 ноября 2019 года лайнер А320 «Аэрофлота» вылетел из Шереметьево в Анапу. Полет длился чуть больше часа, как вдруг второй пилот Дамир Ахметов пожаловался на жжение в груди и потерял сознание. Самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, но к этому моменту летчик скончался. У него остались 13-летний сын, пятилетняя дочка и супруга Анастасия.

Официальная причина смерти — острый инфаркт миокарда. Комиссия по расследованию заявила, что причиной была не производственная травма, а «личное внезапное заболевание» Дамира, рассказала «360» Анастасия Ахметова. Правда, ее муж на недомогания или боли не жаловался. Дамиру было 49 лет, последние четыре года он проходил уже не простую, а углубленную медкомиссию. В июне 2019 года ему сделали кардиограмму и взяли анализы, а еще исследовали сосуды, делали суточную ЭКГ и так далее. Врачи признали его здоровым и допустили к полетам.

«Для меня это было такой неожиданностью… Я даже не думала, что могут быть какие-то проблемы со здоровьем. Врачи ничего не нашли, допустили к полетам. Причем перед каждым полетом их осматривают, и перед тем рейсом его осмотрели и допустили к полету», — добавила Анастасия Ахметова.

15 тысяч на похороны

По словам собеседницы, муж работал на износ: прилетел, поспал, опять улетел. Часто между рейсами ночевал в Москве. Перед смертью Дамир много жаловался, что ему постоянно ставят ночные рейсы, из-за чего он сильно выматывается и не успевает нормально отдохнуть.

Представители «Аэрофлота» перевезли тело Дамира домой в Омск, выплатили вдове 15 тысяч рублей на похороны и отдали остаток зарплаты за полмесяца. Анастасия напомнила о компенсации из-за смерти супруга на работе в 10 годовых окладов, а это примерно 25,5 миллиона рублей без учета премиальных. Право на эту выплату закреплено в пункте 7.8. коллективного договора между «Аэрофлотом» и профсоюзом компании.

Но ей сказали, что платить ничего не будут. Все та же ростовская комиссия пришла к выводу, что «смерть не связана с производством». А после этого «Аэрофлот» замолчал и перестал отвечать на звонки Ахметовой.

На момент публикации статьи «360» не получил ответ «Аэрофлота» на свой запрос.

Компенсация прописана в коллективном договоре

Анастасия сочла это несправедливым и подала иск в суд, сообщил «360» ее адвокат Виталий Кириченко.

В коллективном договоре вне зависимости от того, несчастный случай или нет, черным по белому написано, что если смерть наступила при исполнении служебных обязанностей, компания обязана выплатить эти денежные средства. А сердечный приступ у него случился при исполнении Виталий Кириченко адвокат Анастасии Ахметовой.

Если вдобавок доказать, что смерть была несчастным случаем на производстве, вдова и дети смогут получить страховку и компенсацию за моральный ущерб. В статье 1100 Гражданского кодекса поясняется, что моральный вред компенсируют независимо от того, виноват причинитель или нет, если человек пострадал на источнике повышенной опасности. А в постановлении пленума Верховного суда разъясняется практика применения статьи 1079 ГК «Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих».

«Судам надлежит иметь в виду, что в силу статьи 1079 ГК РФ вред, причиненный жизни или здоровью граждан деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих (источником повышенной опасности), возмещается владельцем источника повышенной опасности независимо от его вины», — говорится в документе.

«А если мы докажем вину работодателя, что они допустили к полету нездорового человека, денежная сумма за моральный ущерб семье будет еще выше. Моральный ущерб мы заявили по три миллиона на каждого члена семьи», — пояснил Кириченко.

Пока общая сумма основного иска с учетом морального вреда семье составила 34 миллиона рублей.

Измененный пункт договора

Президент Шереметьевского профсоюза летного союза Игорь Дельдюжов подтвердил «360», что перевозчик обязан выплатить деньги Анастасии. По его словам, 28 февраля «Аэрофлот» поменял пункт 7.8. коллективного договора, включив в него требование признать смерть страховым случаем.

Источник фото: телеканал «360»

Вот только на выплату из-за случая Ахметова это все равно не влияет. Суд учтет, что на момент его смерти, подчеркнул собеседник, действовала предыдущая редакция документа.

Это юридический беспредел, безнаказанность, наглость, пренебрежение к законам, к своим работникам — вот что это. Они это делают со всеми. К пассажирам, Дмитрию Алешковскому, котам, багажу, своим работникам так же относятся Игорь Дельдюжов глава Шереметьевского профсоюза летного союза.

Что дальше?

Депутат Андрей Альшевских в разговоре с «360» высказал мнение, что главный перевозчик страны поступает некрасиво, уходя от выплаты компенсации.

«А с юридической точки зрения нужно посмотреть, как организованы медосмотры и медсопровождение работников „Аэрофлота“. Если официальная позиция „Аэрофлота“, что это не несчастный случай на производстве, а давние проблемы со здоровьем, то возникает вопрос: а как вы его вообще пропустили? Это же не дворник или уборщик, это пилот», — добавил Альшевских.

Депутат считает, что «Аэрофлот» должен быть заинтересован в мирном урегулировании конфликта, в том, чтобы не выносить сор из избы. Со своей стороны Альшевских обещал помочь Анастасии и ее адвокату добиться справедливости.