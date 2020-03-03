Новинка от «Яндекс» изменила противостояние с таксистами. Теперь пострадают пассажиры

Поездки со скидкой

Найти машину для поездки на небольшое расстояние в Москве стало сложно. Водители не хотят тратить время ради небольшого заработка. Но даже если маршрут предстоит дальний, то клиенты «Яндекс.Такси», которые пользуются скидкой в 10% по скидочной системе «Яндекс.Плюс» в конце получают единицу за свой рейтинг.

Как пояснил «360» таксист Дмитрий, пассажиры даже не подозревают, что свою скидку они получают за счет водителя.

О том, сколько водитель заработает за поездку, он узнает только когда пассажир уже садится в машину и они начинают ехать. Те, кто давно работает в такси, знают сколько может стоить поездка. Они сразу понимают, когда к их заработку «Яндекс» применил свою скидку.

«Опытный водитель сразу видит скидку „Яндекс.Плюс“. То есть ты получил заказ, посадил пассажира, ты видишь стоимость поездки, оцениваешь расстояние, время. Те, кто работает хотя бы два года, они уже понимают, что есть скидка. В конце поездки ставит пассажиру единицу», — пояснил Дмитрий. При этом он отметил, что пассажир ни в чем не виноват. Это просто накопленная обида водителя на агрегатора.

«Особенно четко прослеживаются заказы из аэропортов, все цены известны и когда заканчивается поездка с такой скидкой, то оценка для пассажира может быть единица», — подытожил Дмитрий.

Система дает «Плюс»

Для включения в систему «Яндекс.Плюс» достаточно заплатить месячную абонентскую плату в 169 рублей. Если оплачивать годовую подписку, получится дешевле. Кроме скидок на такси там множество других привилегий: доступ к «Яндекс.Музыке», акции в каршеринге «Яндекс.Драйв», в интернет-магазине «Беру» и так далее — во всех организациях, которые включены в систему «Яндекс».

169 рублей в месяц — сумма небольшая за одного клиента. Но вот только скидку «Яндекс» дает, вычитая ее из общей суммы, которую оплачивает клиент. К примеру: проезд стоит 1000 рублей. Минус 10% и остается 900. Из этой суммы «Яндекс» берет свою долю за использование приложения, водитель платит таксопарку и забирает остаток себе. За неделю поездок со скидками сумма недостачи приличная.

Когда водитель понимает, что у него в салоне оказался владелец «Яндекс.Плюс», то он конечно может отменить поездку. Но только тогда он рискует собственным рейтингом. А он предусматривает даже штрафы.

Как сообщил Life, сделать с этим таксисты ничего не могут. Дело в том, что в договоре, который таксопарки заключают с «Яндекс.Такси», есть пункт, где говорится, что «Яндекс не компенсирует Службе Такси скидку, предоставляемую Службой Такси в рамках Совместной акции». Совместная акция — это «Яндекс.Плюс». Только водителей никто не спрашивал, готовы они в этой акции принимать участие или нет. А тех, кто начинает качать права, обещают выкинуть из системы.

При этом в других агрегаторах ситуация противоположная. Они представляют скидку клиенту, но при этом компенсируют водителю потерянную разницу за счет своей доли за использование приложения. Тем самым они удовлетворяют и водителя и пассажира.

В пресс-службе «Яндекса» на запрос «360» ответили, что пока клиенты не жаловались на занижение своих рейтингов.

«Каждую жалобу мы тщательно проверяем, в том числе принимаем во внимание рейтинги водителя и пользователя, анализируем ранее поступавшие обращения», — уточнили в пресс-службе. Но откуда взяться жалобам, если пассажиры «Яндекс.Такси» увидели свои рейтинги только 1 марта?