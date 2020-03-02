Раскрыты детали поправок Путина к закону о Конституции. В них говорится о Боге

Путин внес в Госдуму поправки к законопроекту об изменениях в Конституцию. Одна из них подразумевает упоминание в основном российском законе Бога.

«Одна из поправок президента [России Владимира Путина] предусматривает упоминание Бога в Конституции», — приводит ТАСС слова спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина. Согласно президентским поправкам, русский народ в РФ является государствообразующим, браком считается союз мужчины и женщины, а муниципальным служащим нельзя иметь иностранные счета и гражданство.

Ранее Володин сообщил, что Путин внес в профильный комитет Госдумы свои поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях Конституции России. Предложения на этот счет руководитель России изложил на 24 страницах.

23 января 2020 года Госдума приняла в первом чтении внесенный Путиным законопроект об изменениях в Конституции. Второе чтение запланировано на 4 марта.

22 апреля в России пройдет голосование по изменениям в Конституцию. Этот день сделают выходным. По словам президента Владимира Путина, поправки в Конституции вступят в силу, только если будут одобрены народом на голосовании.