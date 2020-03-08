Страны ОПЕК+ не договорились о новой сделке. Что это значит для россиян

В последние дни важные события происходят на рынке нефти. Страны ОПЕК+ не смогли договориться о сокращении добычи нефти. СМИ уделяют этим событиям немало внимания. А чем срыв соглашения грозит россиянам?

Из-за коронавируса цена на нефть стала резко падать. В связи с этим два дня назад в Вене прошло заседание стран-экспортеров нефти. Обесценивание сырья невыгодно никому, и чтобы это предотвратить, участники не придумали другого выхода, кроме как еще сократить объем добычи.

Предыдущий договор о сокращении нефтедобычи действовал с 2017 года — тогда тоже была зафиксирована низкая цена на нефть. В этом году она уже успела опуститься как раз на уровень 2017 года, и если срочно не предпринять мер, будет падать еще ниже.

Однако против подобных мер выступила РФ, предложив просто продлить текущее соглашение, не углубляя его. Россию поддержал и Казахстан. Обе страны, к слову, являются только наблюдателями, а не членами ОПЕК. В итоге страны-участницы ни к чему не пришли. Это значит, что действующее соглашение истечет 1 апреля этого года и после этого добыча черного золота в мире уже не будет никем и никак регулироваться.

Вообще, в последние годы дела ОПЕК идут не лучшим образом. Из организации вышли Катар и Эквадор, отказалась от вступления Бразилия.

На фоне неудачных переговоров на радикальные меры решила пойти Саудовская Аравия: в королевстве планируют резко увеличить объем добычи нефти — до 10 миллионов баррелей в сутки. Эксперты считают, что из-за этого цена на черное золото упадет до 30 долларов. Таким образом Саудовская Аравия хочет оказать давление на Россию.

Как это отразится на жизни россиян?

Чем опасно падение цены на нефть для рядового российского жителя? В первую очередь тем, что доходы от экспорта этого сырья резко снизятся, следовательно, в бюджете будет меньше средств для осуществления социальных программ. Об этом уже высказался вице-президент «Лукойла» Леонид Федун. Он заявил, что потери от срыва сделки с ОПЕК могут составить до 150 миллионов долларов в день.

Тем не менее экономический эксперт Антон Шабанов считает, что существенно на жизнь россиян падение цен на нефть не повлияет — по крайней мере в ближайшее время. В разговоре с «360» он отметил, что, в федеральный бюджет идет относительно низкий процент прибыли от добычи нефти.

Однако, по мнению Шабанова, если нефть и дальше продолжит падать в цене, то России придется обратиться к своим золотовалютным резервам — в противном случае это может ударить по кошельку россиян.

Но даже если России хватит золотого запаса, нужно понимать, что ни о каком экономическом развитии речи в этом случае не идет, подчеркнул Шабанов. Если ситуация затянется, в будущем страну могут ждать серьезные последствия — вплоть до инфляции.

Пока ситуация сложная, но паниковать рано — в конце концов, обвал цен на нефть не нужен никому. А значит, обстоятельства вынудят стороны искать компромисс.