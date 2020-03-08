Весь север Италии закрыли из-за коронавируса

Смертельный коронавирус разбушевался в Италии. Власти приняли жесткие ограничительные меры и закрыли на въезд и выезд 15 северных провинций. В зоне карантина оказались Венеция и Милан.

Как сообщил сайт правительства Италии, премьер-министр Джузеппе Конте, подписал документ об ограничении на въезд, выезд и передвижение по территории 15 провинций на севере и в центре Италии.

Покинуть закрытую территорию можно будет в исключительных случаях. Например, по указанию врача. В карантинной зоне закроют музеи, галереи и другие места, где проводят массовые культурные мероприятия. Общее число заболевших коронавирусом в Италии достигло 5,8 тысячи человек. Умерли от инфекции 223 гражданина.

Во всем мире коронавирус уже убил более 3,6 тысячи человек. Заразились более 106 тысяч человек. В десятках стран предприняли беспрецедентные меры безопасности, чтобы не допустить эпидемии.