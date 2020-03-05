Британский суд обязал Тинькова сдать все паспорта. Его хотят экстрадировать в США из-за налогов

В Лондоне решается вопрос об экстрадиции в США основателя Тинькофф-банка. Олега Тинькова подозревают в махинациях с налоговой декларацией — по оценке экспертов, речь может идти о неуплате 40 миллионов долларов (2,655 миллиарда рублей). Залог за то, чтобы банкир оставался на свободе, составил 20 миллионов фунтов (1,7 миллиарда рублей). У Тинькова забрали несколько документов и надели на него электронный маячок.

Под прицелом полиции

Находящегося в Великобритании Олега Тинькова обязали сдать российский паспорт, документ о резидентстве Италии и кипрское удостоверение личности. Об этом РБК рассказали в пресс-службе Вестминстерского магистратского суда, где слушается дело претензиях к основателю Тинькофф-банка со стороны Налоговой службы США.

«Условия залога подразумевают предоставление обеспечения в размере 20 миллионов фунтов, передачу идентификационных карт и паспорта», — сообщил представитель суда.

На свободе Тиньков будет находиться до 27 апреля. В этот день суд проведет очередное слушание по его делу.

Передвижения россиянина контролирует электронный маячок, сообщил таблоид The Daily Express. Трижды в неделю — по понедельникам, средам и пятницам — он обязан отмечаться в полиции, а с 19:00 до 07:00 банкиру запрещено покидать его квартиру в Кенсингтоне, посещать аэропорты и выезжать за пределы кольцевой автодороги М25.

Вероятность экстрадиции

Власти США 28 февраля выдали предварительный ордер на арест основателя Тинькофф-банка и потребовали его экстрадиции. Тинькова обвиняют в поддельном налоговом вычете и неполной декларации доходов за 2013 год в США. По сведениям «Коммерсанта», речь может идти о сумме примерно 40 миллионов долларов.

С 1996 по 2006 год бизнесмен жил в США. Об этом он писал в своей автобиографии «Я такой, как все». До 2013 года Тиньков имел гражданство этой страны, но затем отказался от американского паспорта и в том же году продал на Лондонской бирже часть акций своей компании. Вероятно, претензии налоговой связаны именно с этим. Тем более Служба внутренних доходов отметила прекращение резидентства основателя Тинькофф-банка только в 2017 году.

Во время слушаний в Лондоне решится вопрос об экстрадиции Тинькова в США. Дело в том, что в судебных документах есть указание на Fraud Act 2006 — второй раздел британского закона о мошенничестве. Согласно документу, чтобы передать человека стране второй категории, которой являются США, нужно, чтобы его нарушение считалось преступлением в обоих государствах. А в Великобритании наказывалось бы тюремным сроком от 12 месяцев. В данной ситуации все так и есть, а значит, велики шансы на экстрадицию Тинькова.

«Соответственно, предоставление заведомо ложной информации и документов налоговой службе США подпадает под определение мошенничества по законодательству Великобритании», — отметила партнер FTL Advisers Дарья Невская.

Плата за выход

В судебных документах указано, что налоговиков интересует период с 28 октября 2013 года по 26 сентября 2019 года. Как рассказывал BFM.ru глава московского офиса компании Tax Consulting UK Эдуард Савуляк, после того как бизнесмен сдал паспорт, он еще несколько лет должен был платить налоги в США. Либо заплатить за перевод активов разовый сбор, равный налогу с прироста активов за время гражданства.

Возможно, речь идет о налоге на экспатриацию exit tax, предположила Дарья Невская. Этот сбор взимается с тех, у кого на дату выхода из налоговой резидентности личный размер состояния превышает два миллиона долларов.

«Тиньков должен был подать налоговые декларации и подтвердить должное выполнение всех налоговых обязанностей за период последних пяти лет до даты выхода из гражданства. Возможно, вопросы возникли применительно к содержанию данных деклараций», — сказала Невская.

Падение на бирже

В головной компании группы TCS Group Holding подтвердили, что у американских налоговиков есть претензии к их основателю.

«Слушания, которые сейчас проходят в Лондоне, являются ответом на обвинения в занижении налоговой отчетности Налоговой службой США в отношении Олега Тинькова. Он присутствует на этих судебных заседаниях в качестве частного лица — данная ситуация не затрагивает ни одну из операционных компаний группы „Тинькофф“ (включая Тинькофф-банк, „Тинькофф Страхование“ и „Тинькофф Мобайл“)», — говорится в сообщении.

После этой новости акции материнской компании Тинькофф-банка TCS Group Holding PLC упали на Лондонской бирже на 11,44% — с 23,6 до 20,9 доллара за штуку. Рыночная капитализация компании опустилась до 4,64 миллиарда долларов.