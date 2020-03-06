ФБР заманивает россиян фотографией с Высоцким. Его сын против, а эксперты увидели скрытый смысл

В качестве иллюстрации в ФБР взяли кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя». В этой картине советский поэт сыграл капитана Московского уголовного розыска Глеба Жеглова. Под фото — фраза, написанная по-русски: «Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого». А рядом — логотип ФБР.

Если нажать на рекламу, попадаешь на страницу местного отделения контрразведки ФБР. Там граждан призывают поделиться информацией для обеспечения государственной безопасности, причем как на английском, так и на русском языке.

«Если вы располагаете информацией, которая может помочь ФБР в выполнении поставленной перед ним задачи, просим обратиться в наше региональное отделение. <…> Вы сможете передать нам информацию в доверительной обстановке с соблюдением полной конфиденциальности», — написано в объявлении.

Почему Высоцкий?

До этого ФБР не использовало в своей рекламе образы таких популярных людей, как Высоцкий. В этот же раз американская служба решила сыграть на ностальгии русских мигрантов. Так считает бывший офицер службы психологических операций армии США Скотт Беннетт.

Возможно, они использовали фото Высоцкого, потому что он довольно известен и широко любим многими, в том числе в США. Люди, давно эмигрировавшие в Штаты, все еще помнят его и очень тепло относятся к поэту Скотт Беннетт бывший сотрудник спецслужб США.

По мнению собеседника «360», реклама ФБР — скрытый психологический маневр. Его цель — втереться в доверие к гражданам.

«Мол, мы тоже любим Высоцкого! Высоцкий хороший, а значит, и мы тоже. Это психологическая операция в надежде на то, что им удастся найти для себя шпионов», — добавил Беннетт.

В том, что своей рекламой сотрудники бюро хотят привлечь к сотрудничеству именно русскоязычных американцев, уверен и полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он напомнил, что в США сейчас много выходцев из России, а образ Высоцкого весьма узнаваемый, с его помощью можно «подавать психосоматические сигналы».

Также изображение советского поэта может быть намеком на то, что он когда-то, возможно, сотрудничал с разведкой. Это комплексное воздействие Анатолий Матвийчук полковник в отставке, военный эксперт.

При этом Беннетт отметил, что поиск информации через Facebook не самый действенный. Большинство людей, живущих в США, с большим подозрением относятся к правительству и тому, что оно делает. Поэтому подобная реклама скорее вызовет отторжение, чем доверие, считает бывший сотрудник спецслужб США.

«Лучше всего действовать именно вживую, в прямом контакте с человеком. Лучшие способы добывания информации — подкуп людей, работающих в госслужбах или военной сфере, ЦРУ. Если это не работает, можно запугать человека судебными исками по какому-нибудь поводу, чтобы он пошел на сотрудничество. Метод кнута и пряника», — заключил собеседник «360».

Сын Высоцкого недоволен

Актер, кинорежиссер, сценарист и по совместительству сын Владимира Высоцкого Никита признался, что ситуация ему «не очень приятна». Он назвал использование фото отца в рекламе «глупостью» и «бестактностью». Ведь к самому поэту это не имеет никакого отношения.

Как мне объяснили, ФБР интересуют какие-то российские тайны, которые могут быть известны живущим в США нашим согражданам. Если это так, странно делать это при помощи Высоцкого, Жеглова, потому что это все-таки предательство, а с ним они не ассоциируются Никита Высоцкий сын Владимира Высоцкого.

В беседе с «360» Высоцкий-младший отметил, что хотел бы вмешаться в произошедшее и обсудить вопрос с юристами. «Но уже заранее понятно, что ситуация обреченная — судиться в США, с американцами, тем более с ФБР… Бессмысленно. Хотя каким-то образом свою позицию обозначить надо», — заключил Никита Высоцкий.

Вербуют с ошибками

ФБР не впервые публикует подобную рекламу на русском языке. Правда, и вопросы к объявлениям бюро у русскоязычных граждан тоже уже возникали.

В прошлом году ведомство опубликовало сообщения с предложением помогать американским спецслужбам. Тогда на снимке вместо советского актера красовалась дружная семья, а текст гласил: «Ради вашего будушего, ради будушего, вашй семъи!» (орфография и пунктуация сохранены). Судя по орфографии, американскому ведомству действительно необходимы русскоязычные сотрудники.