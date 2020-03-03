Эксперты международной компании Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак, пришли к выводу, что подписи бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под показаниями против российских атлетов были подделаны. Речь идет о документах, из-за которых отстранили биатлонисток Ольгу Зайцеву, Ольгу Вилухину и Яну Романову.

«Человек может подписываться одинаково, однако сканы подписей всегда будут немного разные. Если изображения с подписью полностью совпадают, скорее всего, это значит, что это одно и то же изображение просто вставили в разные документы или скопировали из одного файла в другой», — рассказал ТАСС заместитель руководителя лаборатории Group-IB Сергей Никитин.

Такой же вывод сделал и один из лучших и опытных британских экспертов-почерковедов, часто выступающий в судах. Адвокат спортсменок Алексей Панич сообщил об этом на заседании CAS.

Ответят по полной

Если в международном спортивном арбитраже окончательно выяснится, что Международный олимпийский комитет оперировал поддельными документами за подписью Родченкова, это поставит под сомнение все его решения по российской сборной и отдельным атлетам. Такое мнение в беседе с «360» высказал глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Это просто крах всей доказательной базы МОК и WАDА. Мы ждем разъяснений МОК. Международный арбитраж дал сутки на пояснения: откуда взялись бумажки — да еще к тому же поддельные — в деле наших биатлонисток Михаил Дегтярев.

Если подделка подтвердится, можно ожидать, что CAS и гражданские суды Швейцарии и других стран будут завалены исками российских спортсменов, уверен парламентарий. В них атлеты потребуют вернуть медали, репутацию и оплатить «колоссальные суммы ущерба». На кону стоят огромные деньги — в каждого спортсмена вложены десятки миллионов рублей, чтобы подготовить его к Олимпиаде.

«И вот так — на основе поддельных бумажек — решили последние годы судьбы наших спортсменов WADA и МОК? Значит, будут отвечать по полной!» — подчеркнул Дегтярев.

Исчезновение Родченкова

В 2016 году Родченков бежал в США, где дал The New York Times скандальное интервью о допинговых нарушениях в Сочи. Но после сенсационных признаний он начал параноидально опасаться за свою жизнь. Именно он стал главным свидетелем WADA и MOK, на чьих показаниях строились обвинения в адрес России. Его подписи стояли в делах биатлонисток Яны Романовой, Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и еще 40 атлетов.

Из-за Родченкова спортсменок лишили серебряных медалей Олимпиады в Сочи и пожизненно отстранили от участия в Играх. А Россию на четыре года отстранили от участия и проведения крупных международных соревнований. Ограничение коснулось состязаний уровня major event, таких как чемпионаты мира по разным дисциплинам.

В последний раз информатора WADA видели по время слушаний в САS по апелляции 42 российских спортсменов больше двух лет назад. Но показания он давал удаленно, его лицо скрывали балаклава и темные очки. На следующих заседаниях видеоконференцию не включали, оставив лишь аудиотрансляцию голоса Родченкова.

В феврале 2018 года телеканал CBS выпустил передачу «60 минут», гостем которой был якобы сильно загримированный и сделавший несколько пластических операций свидетель МОК. После вынесения приговора CAS стало известно, что информатор участвует в программе защиты свидетелей.

«Наконец многие допинговые грехи России теперь получат наказание, которое заслужили. Слишком долго Россия использовала допинг-мошенничество и спонсируемую государством преступную деятельность как инструмент внешней политики», — передал Родченков.

После этого он исчез из публичного пространства. В западной прессе ходят слухи, что он давно мертв, поэтому подписи и были подделаны. В России против Родченкова возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями. Позднее выяснилось, что директор удаленно входил в базу данных допинг-проб и менял результаты анализов спортсменов.