Букмекеры отдали Little Big третье место на Евровидении

Практически все страны определились со своими представителями на Евровидении-2020, и букмекеры начали делать свои прогнозы. Первое место они отдали музыкантам из Исландии, а российской группе Little Big пророчат третью строчку на конкурсе.

Прогнозы букмекеров опубликовал портал Eurovisionworld. Рейтинг возглавляет Исландия, которой отдали 13% на победу. На второй строчке котировок оказалась Литва с 10%. Ровно такой же показатель и у России, но Little Big на одно место ниже — на третьей строчке. Стоит отметить, что первые две страны уже представили свои песни, а российские исполнители пока работают над клипом.

В первую пятерку, по версии букмекеров, должны войти представители Румынии и Италии. Они тоже уже представили свои треки.

Евровидение-2020 пройдет 12–16 мая в Роттердаме. Россию будет представлять популярная группа Little Big. Солист Илья Прусикин пообещал, что на конкурсе прозвучит веселая песня с бразильским оттенком. Подробности про творчество группы можно узнать из материала «360».