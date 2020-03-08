Кровь в подъезде и сын судьи. Все, что известно об убийстве подростка в Петербурге

Застреленного подростка нашли в подъезде одного из жилых домов Петербурга. Кровавый след вел в квартиру местного судьи, где накануне собиралась компания молодых ребят. В убийстве заподозрили сына хозяина квартиры. Следователи завели дело и начали разыскивать парня. «360» собрал все, что известно о гибели школьника.

Поздно вечером 7 марта в СМИ появились первые сообщения о подростке, которого нашли мертвым в Колпино. Позже эту информацию подтвердили в главке СКР по Петербургу. В пресс-службе уточнили, что полиция обнаружила 14-летнего школьника с простреленной головой в подъезде одного из жилых домов на улице Ижорского батальона.

На место убийства отправился руководитель петербургского ГСУ СКР Александр Клаус. Правоохранители возбудили уголовное дело и начали выяснять все, что произошло вечером 7 числа. Они осмотрели подъезд, допросили свидетелей и назначили необходимые экспертизы.

Подозреваемый

Все следы преступления вели к квартире судьи Колпинского районного суда Виталия Саяпина. Свою должность он получил в 2019 году, а да этого работал в Колпинском районном суде. Входная дверь квартиры была заперта. Полицейские предполагали, что в помещении мог забаррикадироваться убийца с оружием. К дому сразу же прибыл отряд СОБР, который начал подготовку к штурму. Бойцы спецназа ворвались в квартиру, но там никого не было.

«Штурм был, штурмовали. В костюмах они своих защитных, с щитами, с оружием специальным, снаряжением», — рассказал 5-tv.ru местный житель Артем Егерев.

По его словам, в квартире подростки устроили вечеринку и что-то праздновали. Другие жильцы говорили, что молодые люди отмечали день рождения. Затем стало известно, что убитый подросток был в квартире с приятелями и сыном судьи Артемом. Парни были друзьями и учились в одном классе. Сам Артем убежал еще до приезда полиции, предварительно, именно его считают виновным в гибели школьника. Сейчас сына судьи разыскивает полиция.

Как рассказали учителя школьников, мог произойти несчастный случай, так как она парня были на хорошем счету. «Дружный класс, хорошие ребята. <…> Хорошая семья», — подчеркнули педагоги.

Кровь в подъезде

Полиция общалась с очевидцами и осматривала место происшествия всю ночь. Тело погибшего подростка увезли, а место преступления засняли на видео. На кадры попал залитый кровью подъезд и след, который тянулся в лифт. По этому следу стало понятно, что тело вынесли из квартиры, дотащили до лестничной клетки и бросили там. Видео опубликовал 78.ru.

Что произошло в квартире?

В тот роковой вечер в квартире было несколько подростков. Артем сбежал, но некоторых молодых людей уже нашли. С одним из них поговорила «Фонтанка.ру» и выяснила, что происходило в момент убийства парня. По его словам, он вместе с друзьями смотрел хоккей. В какой-то момент Артем достал охотничье ружье и прогремел выстрел.

Подросток упал на пол, а остальные замерли в ужасе. Сын судьи схватил убитого друга и потащил из квартиры, в подъезде он остановился и просто убежал. Ружье осталось лежать в квартире. Собеседник издания позвонил своему отцу и рассказал о произошедшем. Мужчина прибежал в квартиру и позвонил в полицию. Домой вернулся и сам Виталий Саяпин.

Выяснение всех деталей до сих пор продолжается. Сына Саяпина все еще разыскивают правоохранители.