Главные мифы о коронавирусе: что надо знать, чтобы не паниковать

Фейки о 20 тысячах больных коронавирусом в Москве стали рассылаться по чатам в мессенджерах. В анонимном сообщении утверждалось, что якобы власти скрывают эти данные. Это не больше чем просто вброс от людей, желающих посеять панику в городе. На фоне этого давайте раз и навсегда выясним, в какие мифы о коронавирусе не нужно верить.

В соцсетях появились фейковые сообщения о вспышке коронавируса в Москве. Анонимные злоумышленники утверждают, что в столице вирусом заразились 20 тысяч человек. Генеральный директор и основатель Group-IB Илья Сачков заявил «360», что эти сообщения — вбросы, рассчитанные на восприимчивых людей, которые тут же поверят в ложь. На самом деле паниковать не следует, потому что распространенные данные о якобы тысячах заболевших — фейк.

Сегодня специалистами Group-IB был выявлен и проанализирован информационный вброс, согласно которому якобы скрываются данные о массовом заражении коронавирусом москвичей. С помощью технологий графового анализа данных Group-IB был выявлен факт искусственного распространения голосового сообщения Илья Сачков.

Сачков добавил, что рассылка направлена на аудиторию групп в мессенджерах при детских садах, школах, форумы мам и так далее. По словам специалиста, во вторник зафиксировали почти 9,2 тысячи постов, связанных с фейковой новостью. Сотрудники Group-IB ищут, кто заказал это вброс и кто его реализовал. В компании порекомендовали критично относиться к недостоверным источникам и соблюдать рекомендации ВОЗ и Минздрава по профилактике заражения коронавирусом.

На фоне таких фейков можно поверить в некоторые мифы о заболевании, которые не имеют никакого отношения к правде. Вот самые распространенные.

Эту информацию распространили, чтобы посеять панику в городе. Вброс был рассчитан на самую восприимчивую аудиторию — родителей, которые боятся за здоровье своих детей. Поэтому сообщения рассылали в соответствующие чаты при учебных заведениях. На самом деле в городе сейчас усиленно следят за ситуацией и фиксируют любые намеки на заболевание. Пока подтвержден всего один случай коронавируса.

Коронавирус передается через предметы

Вирус вне человеческого организма живет несколько часов, причем его жизнедеятельность очень зависит от окружающей среды. Чтобы появился хоть какой-то шанс заразиться, нужно, чтобы больной коронавирусом человек чихнул или кашлянул на предмет, а другой потом чуть ли не облизнул его. Такая ситуация невозможна, потому что, во-первых, ВОЗ утверждает, что вероятность заразиться через предмет крайне мала, а во-вторых, всех людей, кто прилетает в Россию из зараженных стран, тщательно проверяют, оставляя в карантине на 14 дней и не выпуская на улицу.

Но если все равно страшно, тогда просто либо мойте руки с мылом как можно чаще, либо обрабатывайте антисептиком.

Кашель разносит коронавирус на восемь метров

Капли разлетаются от больного на расстояние не более метра. Действительно, когда инфицированный коронавирусом человек кашляет или чихает, вирус выделяется из его организма вместе с выдыхаемыми каплями, которые летят на определенное расстояние. Но никак не на восемь метров.

Сюда же можно добавить еще один миф: якобы коронавирус может разноситься по воздуху на большие расстояния. Это неправда, ведь капли (слюна или выделения из носа) довольно тяжелые и не могут путешествовать по воздуху.

Чтобы наверняка защититься, ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии ото всех, у кого наблюдается температура и кашель, а также обрабатывать руки спиртосодержащим антисептиком или мыть руки с мылом.

Заразиться можно через посылку из Китая

Вокруг этой информации строились многие новостные сюжеты, причем не только когда мир только узнал о существовании коронавируса, но и до сих пор. Например, россиянин решил заработать на этом мифе и за деньги распаковывает посылки из Китая. Это при том, что соотечественники стали чаще пользоваться AliExpress.

Передача коронавируса через посылку невозможна, так как заболевание недолго сохраняет жизнеспособность на таких предметах, как конверты или почтовые посылки.

Животные переносят коронавирус

Вероятно, это самый старый миф. Он связан с тем, что самые первые заболевшие были связаны с рынком Уханя, на котором продаются морепродукты, змеи, летучие мыши и сельскохозяйственные животные. Предполагалось, что именно от них пошел вирус.

В конце концов ученые перебрали массу живых существ, от которых мог пойти вирус: началось с летучих мышей, потом подоспели змеи, а теперь предполагается, что это панголины (млекопитающие, близкие к броненосцам и муравьедам). Но ВОЗ напоминает: нет никаких объективных доказательств, что домашние животные, например собаки или кошки, могут быть переносчиками коронавируса.

Вакцины против пневмонии и антибиотики помогают против коронавируса

Антибиотики используются только при лечении бактериальных инфекций. Бактерия — живой одноклеточный организм намного больших размеров, чем вирус. Из-за этого вирус «проходит» через антибактериальный фильтр. Поэтому не стоит пить все лекарства подряд, так как антибиотики сильно вредят желудку.

Больше толку будет от простого укрепления иммунитета — больше спите, меньше нервничайте и кушайте богатые витаминами продукты.

Вакцины против пневмонии также неэффективны против нового коронавируса, так как он сильно отличается от всех остальных вирусов. Для него следует разработать специальную вакцину, которой пока не существует. Однако это не значит, что не следует проводить вакцинацию от других заболеваний.

От коронавируса вылечиться нельзя

На данный момент 48 тысяч человек выздоровели от коронавируса, который иногда может протекать практически бессимптомно, как легкая простуда, и проходить как обычный грипп.

Компрессы с алкоголем и хлором помогут

Такая обработка не уничтожает вирусы, которые распространились по всему организму. Более того, такой метод лечения может навредить глазам, носовой и ротовой полостям.

Спирт и хлор лучше использовать, чтобы продезинфицировать различные поверхности.

Сушилки для рук и ультрафиолет уничтожают коронавирус

Сушилка никак не повлияет на вирус, а УФ-лампы опасны при стерилизации рук и других участков кожи — на ней может появиться раздражение.

Если эти мифы вызвали только смех, то не нужно останавливаться. Мы сделали подборку самых лучших мемов о коронавирусе.