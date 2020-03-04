Страницы в Facebook и «ВКонтакте» заблокируют из-за фейков о коронавирусе

Некоторые сообщения о коронавирусе в Facebook и «ВКонтакте» попали в черный список. Генпрокуратура попросила заблокировать эти страницы в соцсетях из-за распространения фейков.

«В Роскомнадзор поступило требование Генпрокуратуры, в котором содержится ряд ссылок на сообщения в соцсетях, в частности в „ВКонтакте“ и сети Facebook, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции», — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы ведомства.

Подобные ссылки с ложной информацией Роскомнадзор заносит в реестр запрещенных данных и блокирует. Об этом сообщают владельцам аккаунтов и хостинг-провайдерам.

Причиной блокировки сообщений стало то, что Генпрокуратура нашла в них «недостоверную общественно значимую информацию, создающую угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности».

Как рассказал президент России Владимир Путин, большинство фейков приходит из-за границы. Люди хотят таким образом посеять панику. Лидер страны заверил, что в России ничего критического не происходит.

Коронавирус появился чуть более двух месяцев назад в Китае. Число зараженных перевалило за 94 тысячи человек. Врачи не смогли помочь трем тысячам своих пациентов.