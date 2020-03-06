Тиньков заявил о найденной лейкемии

«Мне приходилось в жизни бороться за себя и за свое дело, но сейчас я буду бороться за главное — за саму жизнь», — говорится в тексте сообщения.

По словам предпринимателя, он не хотел рассказывать о своем диагнозе. Но после того, как в США против него начался судебный процесс, стали возникать вопросы. Тиньков отметил, что это самый сложный этап в его и без того непростой жизни.

«Я надеюсь на Бога, свое тело, друзей и вашу поддержку», — заявил он.

Миллиардер отметил, что не беспокоится за свой бизнес, так как им управляет хорошая команда, а сам он уже два года не занимается операционной деятельностью.

Судебным процессом сейчас занимаются юристы. Все это позволило ему сконцентрироваться на своем состоянии и бороться за жизнь.

Олег Тиньков сейчас находится в Лондоне, где решается вопрос об экстрадиции в США, где против него завели дело о налоговом мошенничестве. В обвинении говорится, что в 2013 году предприниматель утаил один миллиард долларов доходов и активов. В тот год TCS Group (материнская компания Тинькофф банка) впервые выставила свои акции на продажу. Это позволило Тинькову увеличить стоимость своей доли в компании свыше одного миллиарда долларов.

Через три дня после размещения на бирже Тиньков отказался от американского гражданства. Перед этим он подал недостоверную информацию о налогах. Теперь предпринимателю грозит до шести лет тюрьмы.

Суд Лондона выпустил Олега Тинькова под залог в 20 миллионов фунтов. У предпринимателя забрали документы и запретили ему покидать город. Также ему нельзя выходить из квартиры с 19:00 до 7:00 и три раза в неделю необходимо отчитываться в полиции.

Акции TCS Group начали дешеветь с начала торгов. В начале работы Московской биржи котировки сначала снизились на 8,9%, а после днем падение ускорилось на 16,46%. По последним данным, акции потеряли уже 22% от своей стоимости.

На Лондонской фондовой бирже через 10 минут после открытия торгов падение составляло 7,7%, к 16:00 по московскому времени — уже 15%.