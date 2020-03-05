Анонимы начали «минировать» самолеты. Пострадают только нервы пассажиров

Российские авиакомпании получили сообщения о минировании шести самолетов с начала недели. Первые два случая произошли во вторник, 3 марта. Летевшие в Москву из Новосибирска и Владивостока лайнеры приземлились в Перми и Хабаровске для проверки. За минувшие сутки поступила информация о бомбах на четырех рейсах. Ранее анонимные «минеры» атаковали суды и торговые центры.

Минирования с посадками и без

Официально то, что самолеты экстренно приземлились из-за сообщений о минировании, перевозчики S7 Airlines и «Аэрофлот» подтвердили только по первым двум случаям 3 марта.

Как сообщил «Интерфакс», анонимка с сообщением о заложенной бомбе поступила на почту контактного центра S7. Эту информацию передали экипажу самолета. Командир подал сигнал тревоги для экстренной посадки в ближайшем аэропорту. Это оказалась воздушная гавань Перми.

Так же поступил борт «Аэрофлота», летевший из Владивостока в Москву. Внеплановая посадка прошла в аэропорту Хабаровска. В ходе проверки никаких бомб в самолетах не нашли.

За минувшие сутки неизвестные «заминировали» четыре лайнера. Они летели по направлениям Санкт-Петербург — Симферополь, Москва — Омск, Москва — Сыктывкар и Владивосток — Новосибирск. Ни один из них не запросил экстренную посадку. Все самолеты долетели до конечной точки, где их начали проверять.

Нервная ситуация

Пилоты, которые не посадили самолет после сообщения о взрывном устройстве на борту, скорее всего, согласовали свое решение с головным офисом авиакомпании. Это неправильные действия. Об этом «360» сказал специалист по безопасности полетов и бывший командир воздушного судна Александр Романов. «Нужно на каждый такой инцидент реагировать», — подчеркнул он.

По его словам, экстренная посадка обходится авиакомпании в несколько десятков тысяч долларов, но здесь важнее то, что это нервная ситуация для пассажиров и моральная нагрузка на экипаж.

Формально авиакомпания не несет значительных ущербов Александр Романов специалист по безопасности полетов и бывший командир воздушного судна.

Он заявил, что все экипажи знают, как вести себя, если на борту действительно окажется взрывное устройство. Проверяют, можно ли перенести мину, после этого уносят в самое безопасное место на борту и накрывают пледами, чтобы как-то минимизировать ущерб.

Аэропорт, который готов принять этот самолет, мобилизует все службы безопасности и пожарные команды, которые способны ликвидировать последствия. Приземление проходит на специальной закрытой площадке, чтобы не пострадали другие суда.

По словам Александра Романова, новая волна «минирований» самолетов не скажется на падении спроса на билет.

Но хорошо, что это просто выдумки, а не реальные угрозы Александр Романов специалист по безопасности полетов и бывший командир воздушного судна.

Пронести бомбу в самолет сложно. Особенно сейчас, когда во всех аэропортах работают специальные службы и очень тщательно проверяется багаж, заявил «360» бывший начальник антитеррористического подразделения ФСБ России Александр Гусак.

Он пояснил, что сейчас анонимные минеры, которые сообщают о бомбах в самолетах и различных учреждениях, могут преследовать одну из трех целей: требуют денег, срывают работу или просто хулиганят. Но найти злоумышленников нужно. Этим и занимаются спецслужбы.

«Плохо будет то, если это будет какой-то зарубежный источник сообщений. Наказать его будет тяжелее, потому что могут не выдать», — отметил эксперт.

Минирования за «битки»

Автор сообщений о заложенных бомбах в судах Петербурга в своем очередном послании пообещал устроить волну звонков о заложенных бомбах на стадионах, в гостиницах, на вокзалах и в аэропортах во время проведения матчей чемпионата Европы по футболу, которые пройдут летом в Северной столице. Текст письма опубликовала на своем канале в Telegram Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Источник фото: t.me/SPbGS

В тексте можно прочитать, что автор требует вернуть ему 120 биткоинов до начала проведения матчей, иначе сумма увеличится.

«Русская служба „Би-би-си“» связалась с автором этого сообщения. Он подтвердил, что сообщения о «минировании» самолетов также рассылал он.

«В пятницу послал мало сообщений — пять или шесть только по Питеру, но и о них умолчали. Теперь авиакомпании потеребонькаю и аэропорты», — ответил аноним на письмо журналистов.

Он все так же требует перевести на его кошелек 120 биткоинов, которые он потерял на криптобирже. По словам анонима, он специально выбирает рейсы российских авиакомпаний с очень долгими перелетами.

Ситуацию с поимкой «минеров» уже прокомментировали в Кремле. Дмитрий Песков заявил, что делом занимаются сотрудники ФСБ, которые рано или поздно поймают злоумышленников.