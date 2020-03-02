Соседи устроили взбучку гею-блогеру Петрову из-за шума. Но парень уверен, что людей может бесить только его ориентация

Бьюти-блогер Андрей Петров повздорил с соседями по подъезду. Результат: друга Петрова избили, ему самому повредили палец, а он прыснул двум людям в лицо перцовым баллончиком. Петров заявил, что стал жертвой травли, а его сосед — журналист Арслан Хасавов — пожаловался на хамское поведение звезды Instagrаm. «360» разбирался в деталях конфликта.

Громкая музыка

Сейчас комментарии СМИ дали и Андрей Петров, и главный редактор «Учительской газеты» Арслан Хасавов. Последний утверждает, что от Петрова страдал не только он, но и другие жители подъезда. Молодой человек 1 марта, после 23:00, на полную громкость включил музыку. Сначала, по версии Хасавова, к Петрову постучался сосед Дмитрий и попросил перестать шуметь. Блогер в ответ на это брызнул ему перцовкой в лицо. Тогда соседи вызвали полицию, но компания решила убежать.

Источник фото: Instagram

«Мы пытались их задержать до прихода полиции, он снова прыснул перцовым баллончиком уже мне в лицо, и я тоже получил повреждение глаз», — заявил журналист Telegram-каналу Mash.

Арслан добавил, что ничего не видел и сбил с ног друга Петрова Дмитрия Городецкого. Завязалась драка.

«Уже ничего не видя, я постарался задержать хоть кого-нибудь из них и схватил еще одного так называемого блогера. Тот пытался вырваться и упал на пол, потянув и меня за собой. Эта веселая компания стала пинать меня ногами по спине», — отметил Хасавов на своей странице в Facebook.

Журналист добавил, что позже блогера увезли в полицию, «где он в очередной раз выставил себя жертвой». Сам Арслан оправился в больницу.

Источник фото: Facebook «Учительская газета»

У Петрова своя версия произошедшего. Он заявил, что музыка в его квартире действительно звучала, но была негромкой. Он добавил, что когда с друзьями выходил из подъезда, на них напал Хасавов. И это он, по словам ЛГБТ-активиста, распылял перцовку.

«Вчера он просто схватил меня за руку, увидев что я выхожу из подъезда, и удерживал меня. Когда я попытался вырваться, он прыснул баллончиком мне в лицо и напал на моего друга Диму Городецкого. Его избил — бил руками, ногами по лицу. У Димы ушибы, ссадины. У меня палец поврежден и ссадина на руке, ноготь сорван», — рассказал Петров.

Видео разборок с Петровым

Позже в Сети появилось два видео с места событий. Одно принадлежит Петрову. Его он опубликовал в Instаgrаm.

Все происходящее снимал один из приятелей блогера. Видно, как мужчина бьет человека, лежащего на полу.

«Они дерутся. Полицию!» — говорит голос за кадром.

Арслан Хасавов в своих соцсетях призвал не торопиться с выводами и посмотреть снятое им видео.

Он снял Петрова, который стоит со своими друзьями в подъезде.

На кадрах блогер ведет себя вызывающе. Дальше предлагаем почитать диалог Хасавова и Петрова:

— Стой, стой. Тебя охрана задерживает.

— Дальше что?

— Этот деятель обрызгал соседа баллоном. Что скажешь? Зачем ты его обрызгал? Что ты натворил?

— Это кто вообще? Я его первый раз вижу!

— Ну конечно. Вы думаете, это нормально?

— Ты кто, чтобы меня трогать?

— Стой, подожди. Тебя полиция тронет. Подождите, куда вы бежите? Вы же такие храбрые ребята!

В комментарии Арслан подчеркнул, что говорил подчеркнуто вежливо с компанией. В итоге обе стороны написали заявления в полицию.

Причина случившегося

Андрей Петров считает, что причина случившегося — нелюбовь Хасавова к нему и его образу жизни. Петров — открытый гей, ЛГБТ-активист и бьюти-блогер. На своем YouTube-канале (на него подписаны более миллиона пользователей) он делает обзоры косметических новинок.

По словам Петрова, журналист еще несколько месяцев назад в домовом чате жаловался на него. К тому же он скинул другим жителям подъезда откровенный клип с участием бьюти-блогера. При этом главный редактор «Учительской газеты» не забыл указать этаж и номер квартиры Петрова.

«Я молча это проглотил тогда, но сейчас уже молчать нет смысла. <…> Хочу также отметить, что прошлой ночью от него я также слышал комментарии: „Да ты посмотри, как ты выглядишь“, „***“ (гомосексуалист — прим. ред.) и прочее. Человек явно является гомофобом, и я явно ему давно не нравлюсь. Музыка в моей квартире — просто предлог», — считает Петров. Об этом он написал в Telegram-канале «Крысиное Королевство». В Telegram он опубликовал и угрозы одного из соседей, который пообещал «поломать пальцы».

Арслан опровергает версию Петрова о том, что конфликтовал с ним из-за его внешности и образа жизни.

«Петров написал заявление, в котором связывает нападение на него со своей внешностью, что абсолютно не соответствует действительности», — заявил Хасавов. Его процитировал телеканал РЕН ТВ.

Широкой интернет-аудитории Андрей Петров стал известен после резонансного интервью, которое взял у курского блогера Володи XXL. Тот известен своими гомофобными взглядами.

Арслан Хасавов — сын адвоката Дагира Хасавова. На главу семейства в 2012 году завели уголовное дело об экстремизме. Позже обвинения с него сняли.