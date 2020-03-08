Три новых случая коронавируса зафиксировали в России

Три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией зафиксировали в России. Таким образом, число инфицированных достигло 17 человек. Об этом сообщил Оперативный штаб Роспотребнадзора.

«За последние сутки в России зарегистрировано три случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации: один случай в Калининградской области, один случай в Белгородской области, один случай в Московской области», — сказано в сообщении.

Все заразившиеся вернулись домой из Италии. Сейчас они находятся в инфекционных боксах под наблюдением врачей. Кроме того, специалисты выясняют, с кем общались заболевшие COVID-19, чтобы направить их на обследования.

«В Российской Федерации на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 17 случаев коронавирусной инфекции, из них два у граждан КНР, 14 у граждан России, вернувшихся из Италии, один у гражданина Италии», — отмечает Оперштаб.

Врачам удалось вылечить двух граждан Китая и одного россиянина. Выздоровевших пациентов уже выписали из больниц.

В связи с распространением болезни гражданам России рекомендуют не посещать страны, где были зафиксированы случаи заражения.

Первые заразившиеся коронавирусом появились два с небольшим месяца назад в Китае. Сейчас их число уже перевалило за отметку 107 тысяч человек. Летальным исходом закончилось 3,6 тысячи заражений, пишет «Газета.ru».