СМИ: Саудовская Аравия нарастит добычу нефти из-за срыва сделки между Россией о ОПЕК

Агентство сравнило решение саудовских властей с объявлением войны. «Такая тактика Эр-Рияда нацелена на оказание максимального давления на российскую сторону для ее возвращения за стол переговоров», — говорится в сообщении Bloomberg.

Если эта мера не поможет изменить ситуацию, Саудовская Аравия пригрозила увеличить добычу черного золота до 12 миллионов баррелей в сутки. Ранее Россия не смогла договориться с ОПЕК о регулировании добычи нефти. Сделка сорвалась, потому что Москва отказалась снижать объемы добычи.

Как пояснил агентству Ura.ru эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, если бы Россия осталась в ОПЕК, то пришлось бы и дальше сокращать добычу нефти и сдерживать на нее цены.