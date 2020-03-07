Первого заразившегося коронавирусом москвича выпустили из больницы
Как сообщил корреспондент «Интерфакса», Берова выписали из инфекционной больницы №1 Москвы днем 7 марта. Ранее о его выздоровлении сообщила вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В России официально зарегистрировали 10 случаев COVID-19. Коронавирусом заразились в конце января двое граждан Китая (они уже выздоровели), семь россиян (все они побывали в Италии) и один итальянец — студент медицинского университета в Санкт-Петербурге.
Медики уже связались со всеми, с кем контактировали зараженные, и провели профилактику. Пять случаев заболевания коронавирусом граждан России зафиксировали в Москве и один — в Нижнем Новгороде.
С конца декабря 2019 года, когда коронавирус появился в Китае, по всему миру заболели более 100 тысяч человек. Инфекция убила 3,4 тысячи человек.