Первого заразившегося коронавирусом москвича выпустили из больницы

Давид Беров, который загремел на больничную койку с коронавирусом после поездки в Италию, вылечился от инфекции. Врачи отпустили его из больницы домой.

Как сообщил корреспондент «Интерфакса», Берова выписали из инфекционной больницы №1 Москвы днем 7 марта. Ранее о его выздоровлении сообщила вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В России официально зарегистрировали 10 случаев COVID-19. Коронавирусом заразились в конце января двое граждан Китая (они уже выздоровели), семь россиян (все они побывали в Италии) и один итальянец — студент медицинского университета в Санкт-Петербурге.

Медики уже связались со всеми, с кем контактировали зараженные, и провели профилактику. Пять случаев заболевания коронавирусом граждан России зафиксировали в Москве и один — в Нижнем Новгороде.

С конца декабря 2019 года, когда коронавирус появился в Китае, по всему миру заболели более 100 тысяч человек. Инфекция убила 3,4 тысячи человек.