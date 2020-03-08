Сына петербургского судьи отправили под домашний арест по подозрению в убийстве друга

Подозреваемый в убийстве друга петербургский подросток останется под домашним арестом до 7 мая. Как сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, такое решение вынес Колпинский районный суд.

Отбывать свой арест молодой человек будет не в той же квартире, где произошло преступление. Обвинение подростку пока не предъявили.

Представляющий интересы подростка адвокат Артем Баконин заявил, что его клиент признал вину. В беседе со следователями подросток объяснил, что убийство произошло по неосторожности.

Известно, что фигурантом уголовного дела стал сын судьи коллегии по уголовным делам Третьего кассационного суда Виталия Саяпина. По предварительным данным, минувшим вечером юноша пригласил в гости друзей. В какой-то момент он схватил охотничье ружье и выстрелил. От полученного ранения умер 14-летний приятель хозяина квартиры. Труп погибшего нашли в подъезде дома на улице Ижорского Батальона в Колпине.

Подозреваемый в убийстве подросток сбежал. Нашли его только на следующий день. По факту смерти несовершеннолетнего следователи завели уголовное дело об убийстве.