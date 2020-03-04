«Этот человек не Родченков». Адвокат Панич указал на вранье МОК в деле о подделанных подписях

Защитник биатлонистки Ольги Зайцевой назвал противоречивым последнее письменное заявление экс-директора Московской антидопинговой лаборатории Георгия Родченкова по делу об отстранении трех российский биатлонисток. Своими сомнениями адвокат Алексей Панич поделился в беседе с «360».

Мы верим своим экспертам Алексей Панич.

Панич рассказал, что 3 марта Международный олимпийский комитет предоставил письменное показание Родченкова на эту тему. В нем говорится, что сами документы информатор WАDА не подписывал, но просил использовать его электронную подпись.

«Мы считаем это очередным враньем, потому что электронная подпись из девяти документов есть только на двух. На остальных эксперт говорит, что это не электронная подпись, то есть это подпись, которую человек выполнил. Этот человек не Родченков», — подчеркнул собеседник «360».

По его словам, у адвокатов есть заключение российского эксперта о том, что эта подпись тоже поддельная.

«Дополнительно можно указать на то, что вчера еще в том документе, где он якобы сказал, что подпись была электронной и она с его согласия была приложена к документу, он написал два противоречащих друг другу предложения», — добавил Панич.

В одном предложении говорится, что Родченков дал право на использование электронной подписи на девяти документах, а в другом уже речь идет о возможности заверить электронной подписью только несколько документов. В таком случае непонятно, что с другими бумагами.

Он их не подписывал электронной подписью? Их подписал кто-то еще? Логично было бы тогда сказать, что другие он подписал сам. Но он ничего не сказал по этому поводу Алексей Панич адвокат.

Панич заявил и о том, что СМИ извратили его последние комментарии на эту тему.

«В СМИ много информации, которой я не говорил. Начнем с того, что все СМИ растиражировали новость о том, что якобы МОК сам признал, что подписи поддельные. МОК этого не признавал. Поскольку приписывалось мне, что я сказал о признании МОК, то я написал в МОК, что я об этом не заявлял», — объяснил он.

Скандал возник из-за пожизненного отстранения российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой. МОК лишил их права продолжать спортивную карьеру еще в 2017 году из-за нарушений антидопинговых правил во время Олимпийских игр в Сочи. Такое решение Международный олимпийский комитет принял, основываясь на письменных показаниях Георгия Родченкова. После новости о его поддельных подписях Спортивный арбитражный суд (CAS) пообещал разобраться в ситуации.