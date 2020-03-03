Россия впервые примет матч за Суперкубок UEFA. Но его проведут на стадионе, где футбол не приживается

Российский стадион впервые примет матч за Суперкубок UEFA. В 2023 году победители Лиги чемпионов и Лиги Европы сойдутся на стадионе в Казани. Конечно, приятно, что в России снова пройдет матч международного значения. Но вот от шуток удержаться было сложно, ведь «Казань Арена» претендует на звание самого нефутбольного футбольного стадиона России.

Триумфальная для Казани встреча исполкома UEFA прошла в Амстердаме 2 марта. Там утвердили города, где пройдут ключевые еврокубковые матчи ближайших лет. Конкурентами столицы Татарстана были Хельсинки, Минск, Белфаст и Тирана. Теперь Казань ждут несколько лет, за которые надо подготовиться к проведению Суперкубка, и эта работа уже началась.

Опыт проведения крупных турниров у «Казань Арены» есть. Там, например, проходили матчи Чемпионата мира по футболу в 2018 году. А еще на классической футбольной арене соревновались пловцы и строители. Все это привело к тому, что казанский «Рубин» спустя семь лет после переезда с обветшалого стадиона Центральный на новую арену так и не может почувствовать там себя как дома.

Арена не для футбола

«Казань Арену» построили в 2013 году. Фанаты местного «Рубина» ждали, что команда переедет со стадиона «Центральный» на новую современную арену. Не удивительно, ведь прежний дом команды меньше по вместительности и уже устарел — его возвели еще в 1960-м году. Но с переездом как-то сразу не задалось.

Первым крупным спортивным событием для нового стадиона в Казани стала Универсиада. Там провели церемонии открытия и закрытия международных соревнований. На стадионе тогда так же находился основной медиа-пресс-центр и 6-тонная чаша «Огня Универсиады». Из-за того, что арена претерпела серьезные метаморфозы, о футболе там пришлось на какое-то время позабыть.

В итоге первый матч «Рубин» провел там уже в следующем сезоне. Игра с московским «Локомотивом» состоялась 17 августа 2014 года. Тогда казанскому клубу не удалось провести на новом стадионе даже один полный сезон. В конце чемпионата России 2014/15 ему пришлось потесниться из-за подготовки арены к чемпионату мира по водным видам спорта. В итоге все лето 2015 года на стадионе простояли бассейны. После этого газону надо было восстановиться, и перерыв между футбольными матчами затянулся.

Нельзя опустить тот момент, что на «Казань Арене» проходили матчи Кубка Конфедерации и Чемпионата мира по футболу. Тогда, как и на всех стадионах России, все было подготовлено по высшему разряду. Но при этом местный клуб так не может полноценно там прописаться.

Сейчас «Рубин» все еще вынужден играть на Центральном стадионе. Летом 2019 года «Казань Арена» принимала чемпионат мира по рабочим профессиям WorldSkills. Там проводили церемонию открытия и закрытия. А после этого вообще сняли газон. Тогда исполнительный директор казанского футбольного клуба Константин Дзюба говорил, что поле должны восстановить к концу года. А дальше вопрос — когда успеет взойти газон.

Церемония закрытия чемпионата WorldSkills/РИА «Новости»

Следующий домашний матч «Рубин» должен провести через 5 дней после того, как стало известно о проведении Суперкубка на «Казань Арене». Но сейчас там футбола не будет — 8 марта местный клуб снова будет играть на полувековом стадионе. Насколько это важно для фанатов — тоже до конца не ясно. Ведь в последние годы посещаемость «Рубина» в среднем не превышает 14 тысяч человек — клуб в аутсайдерах по этому показателю.

Стадион-мем

Новость о том, что Россия примет настолько интересное для футбольных фанатов событие, конечно, вызвала приятные эмоции у болельщиков. Не только казанских. Но, учитывая, многострадальную историю футбола на этой арене без шуток было не обойтись. В комментариях к этой новости пользователи Sports.ru устроили небольшой филиал Comedy Club. «А если в это время там будет чемпионат мира по покеру среди пожарных?» — поинтересовался Gleb1987.

Посещаемость на матчах «Рубина»/РИА «Новости»

Кто-то сразу предрек еврокубковому матчу судьбу большинства игр «Рубина». «В итоге проведут его на Центральном, потому что на Казани устроят какой-нибудь чемпионат республики по перетягиванию канатов», — написал еще один пользователь сайта. Но его поправили, что скорее всего там проведут первенство по поеданию эчпочмаков.

Но, конечно же, шутки шутками, но россияне поддерживают проведение таких соревнований в стране, хоть и с долей иронии. «Если без шуток, то это очень классно. Классно, что арена для выставок подходит и для финала футбольного кубка. Респект», — подчеркнул пользователь zhosman.

Такие крупные футбольные события в Казани пока проходили удачно, так что сейчас пока не хочется сомневаться успешности этой затеи. Только «Рубину» снова стоит напрячься и в неделю Суперкубка быть готовым к очередному переезду на Центральный.