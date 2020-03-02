Платежи за отопление пересчитают в Подмосковье

В Подмосковье каждый год корректируют плату за отопление. Как проводят перерасчет управляющие компании региона и куда обратиться за информацией о платежах?

Начисления за отопление могут производиться двумя способами: в отопительный период или в течение всего года.

Почти во всех подмосковных округах жители платят за отопление на протяжении года. Платежи выставляются каждый месяц равными суммами по итогам прошлого года. А в начале следующего года коммунальные службы проводят перерасчет по фактическим показателям общедомового прибора учета.

То есть при условии, что зима 2019 года была холодной, а зима 2020 года теплой, жителям в следующем году вернут переплату по показателям общедомового счетчика. Деньги вернут, если на отопление потратили меньше гигакалорий, чем необходимо по нормам.

«Госжилинспекция Московской области внимательно следит за соблюдением законности при расчетах платы за отопление. Скажем, в 2019 году здесь выявили наибольшее количество нарушений — более 300. Это в 2,5 раза больше, чем у находящихся на втором месте платежей за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества», — пояснила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Она уточнила, что всего в прошлом году управляющие компании вернули жителям почти 62 миллиона рублей.

Важно знать, что управляющая компания должна провести проверку правильности платежек при первом же обращении жителей.

После проверки заявителю должны выдать документы с правильно начисленными платежами. Если УК отказала вам в предоставлении информации, вы можете сообщить об этом в Единую диспетчерскую службу Московской области или написать в Госжилинспекцию.

Мнение жителей Подмосковья спросят и при составлении графика отключения горячей воды. Предложение узнавать у жителей, какое время выбрать для профилактических мероприятий, сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он также предложил создать единый алгоритм для того, чтобы у жителей было понимание, когда и как долго будут проводиться работы, связанные с промывкой, проверкой систем.

Изменения ждут жителей и в общении с управляющими компаниями. Так, в регионе запустили приложение «Ты решаешь ЖКХ». В нем жители смогут поставить оценки своим управляющим организациям. Это поможет Подмосковью избавиться от компаний с низким рейтингом. О том, что уже с 1 апреля на рынке будут работать только надежные коммунальщики, в эфире канала «360» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.