Происшествия 28 февраля 2024, 16:05 Пожизненный срок за теракт. Следствие установило всех причастных к подрыву Крымского моста СК: причастным к теракту на Крымском мосту грозит пожизненное заключение Взрыв на Крымском мосту 8 октября 2022 года. Фото: vk.com/myfeo_ru / Global Look Press

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Полтора года назад на Крымском мосту взорвалась фура. Атака частично разрушила сооружение и унесла жизни четырех человек. Киев, пусть и несколько витиевато, взял ответственность за теракт на себя. Следственный комитет России сообщил: расследование уголовного дела — на заключительной стадии, и все фигуранты расследования понесут должное наказание за случившееся.

Заявление Бастрыкина

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин подтвердил, что ведомству удалось установить все обстоятельства теракта на Крымском мосту. Расследование уголовного дела, по его словам, сейчас на заключительной стадии, и обвиняемые вместе со своими адвокатами изучают материалы дела.

Согласно информации, опубликованной в начале февраля газетой «Коммерсант», среди фигурантов дела были граждане России, Армении и Украины: Олег Антипов, Александр Былин, Дмитрий Тяжелых, Артем и Георгий Азатьяновы, Роман Соломко, Владимир Злоба и Артур Терчанян. Всех их задержали.

Крымский мост после подрыва 8 октября 2022 года. Фото: vk.com/crimeabadnews / Global Look Press Глава СК России Александр Бастрыкин. Фото: Russian Investigative Committee / Global Look Press Крымский мост после подрыва 8 октября 2022 года. Фото: vk.com/crimeabadnews / Global Look Press Глава СК России Александр Бастрыкин. Фото: Russian Investigative Committee / Global Look Press

Былину и Антипову предъявили более серьезные обвинения согласно статье УК «Террористический акт» (теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, приведший к тяжким последствиям), где идет речь о гибели людей.

Если их признают виновными по новым обстоятельствам и деталям следствия, им грозит пожизненное заключение.

Также глава Следкома заявил: ведомство устанавливает всех командиров ВСУ, которые приказали сбить военно-транспортный самолет Ил-76 в Белгородской области. Судно перевозило для обмена украинских военнопленных. Согласно информации осведомленного источника, атаку на борт совершили под давлением британских советников без согласования со штабом ПВО в Киеве.

Что произошло на Крымском мосту 8 октября

8 октября в 6.07 по московскому времени взорвалась фура на автомобильной части моста через Керченский пролив, связывающего Крым и Краснодарский край. Взрыв вызвал воспламенение семи цистерн железнодорожного состава с топливом, который шел в сторону полуострова, повредив полтора километра путей, и частично обрушил два автомобильных пролета.

Изначально российские службы заявили о трех погибших — супружеской паре из Санкт-Петербурга и водителе грузовой машины, из которой произвели детонацию. Позже стало известно о четвертом погибшем мужчине.

Фото: vk.com/crimeabadnews / Global Look Press Портрет 53-летнего Эдуарда и 33-летней Зои, погибших от взрыва на Крымском мосту 8 октября, установили на Малой Садовой улице в Санкт-Петербурге от гидов города в память о своих коллегах. Супруги работали профессиональными гидами в Санкт-Петербурге. Фото: Алексей Даничев / РИА «Новости» Фото: vk.com/crimeabadnews / Global Look Press Портрет 53-летнего Эдуарда и 33-летней Зои, погибших от взрыва на Крымском мосту 8 октября, установили на Малой Садовой улице в Санкт-Петербурге от гидов города в память о своих коллегах. Супруги работали профессиональными гидами в Санкт-Петербурге. Фото: Алексей Даничев / РИА «Новости»

Национальный антитеррористический комитет классифицировал подрыв моста как теракт.

Президент Владимир Путин также назвал атаку терактом, направленным на разрушение гражданской критически важной инфраструктуры России, а его заказчиками, организаторами и исполнителями — украинские спецслужбы.

Глава государства тогда предупредил, что в случае новых подобных атак ответ России будет «жестким и соответствующим по масштабу уровню угроз».

Украина не отрицала (и до сих пор не отрицает) своей причастности к атаке, подчеркивая, что Крымский мост — значимая и главная цель ВСУ.

Спустя несколько часов после подрыва советник офиса президента Михаил Подоляк написал в социальной сети язвительный комментарий: заявил, что это только «начало», и «все незаконное должны разрушить, а все украденное — вернуть Украине».

Сразу после теракта российские службы начали восстанавливать движение по объекту. К 16 часам они запустили реверсивное движение по уцелевшей автомобильной части моста, а к 20 часам на полуостров уже пришел первый железнодорожный состав.

Для разгрузки транспортного потока власти вновь запустили паромную линию через Керченский пролив. Сообщение между полуостровом и Краснодарским краем на тот момент почти полностью наладили.

Рабочие во время восстановительных работ на Крымском мосту. Фото: Константин Михальчевский / РИА «Новости» Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press Восстановительные работы на Крымском мосту, пострадавшем из-за теракта. Фото: Константин Михальчевский / РИА «Новости» Рабочие во время восстановительных работ на Крымском мосту. Фото: Константин Михальчевский / РИА «Новости» Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Вывод из строя участка моста почти не повлиял на снабжение группировки ВС России под Херсоном, которая двигалась со стороны Крыма. Доставку техники и топлива с материка на полуостров осуществляли преимущественно по железнодорожному полотну, что полностью отремонтировали уже к вечеру после утреннего подрыва.

На полное восстановление моста и движения по объекту у российских служб ушло несколько месяцев. Спустя полгода после подрыва, 8 июля, замминистра обороны Украины Анна Маляр признала, что ответственность за разрушение Крымского моста осенью 2022 года лежит на киевских властях.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала признание, что украинская власть «представляет собой террористический режим».

Сколько раз атаковали Крымский мост

Октябрьская попытка полностью вывести из строя объект потерпела неудачу. Тем не менее украинское командование попыталось провести еще несколько атак на Крымский мост с целью нарушить снабжение полуострова и осложнить положение российских войск на южных направлениях.

Теракт на Крымском мосту 17 июля 2023 года

Так, надводные беспилотники ВСУ атаковали Крымский мост в ночь с 16 на 17 июля 2023 года. В результате второго теракта на мосту погибли два человека — мужчина и женщина, ехавшие по нему в машине. Их несовершеннолетняя дочь получила серьезные ранения, но выжила.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки, которую, по информации ведомства, готовили по заданию спецслужб Украины. Владимир Путин назвал второй подрыв сооружения терактом и призвал повысить безопасность объекта. Кроме того, 31 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил о принятии мер по повышению защиты гражданской инфраструктуры от нападений с воздуха и моря.

Попытки атаки Крымского моста в августе

Спустя всего месяц, 12 августа, ВСУ дважды за день пытались атаковать Крымский мост зенитными управляемыми ракетами С-200. Российские системы ПВО успешно предотвращали несколько атак украинских дронов на полуостров.

Также ночью ПВО и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили налет 20 беспилотников ВСУ по разным объектам в Крыму. В результате 14 аппаратов сбили, остальные шесть — подавили с помощью РЭБ. Как и в результате дневных атак, люди и объекты не пострадали.

Крымский мост, на котором после ремонтных работ для проезда автомобилей открыли левую часть. Сентябрь 2023 год. Фото: Константин Михальчевский / РИА «Новости»

Киев периодически пытается разрушить критически важный гражданский объект, чтобы нарушить логистику и снабжение республики. По данным Минобороны, российские системы ПВО сбивают украинские беспилотники и уничтожают ракеты в акватории Черного моря или у побережья полуострова, возможной целью которых может быть, в частности, и Крымский мост.

Кроме того, недавно начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил о новых атаках на Крымский мост и «сюрпризах» для России. Он призвал мирных жителей не использовать переправу. Ранее, в начале февраля, глава Военно-морских сил ВСУ Алексей Неижпапа сказал в интервью с украинским журналистом Дмитрием Гордоном**, что до конца 2024 года «Крымский мост не достоит».

*По данным Росфинмониторинга, причастного к атаке на Крымский мост главу ГУР Кирилла Буданова внесли в перечень террористов и экстремистов.

**Минюст России признал украинского журналиста Дмитрия Гордона иностранным агентом.