Происшествия 12 августа 2023, 06:06 ВС РФ отбили атаки 20 украинских дронов на Крым МО РФ: в ночь на 12 августа ВС России отбили атаки 20 украинских БПЛА на Крым РИА «Новости»

Читать 360tv в

В ночь на 12 августа российские силы отбили атаки 20 украинских беспилотников на Крымский полуостров. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 20 беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым. <…> В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — сказано в сообщении.

Реклама

В ведомстве заявили, что 14 БПЛА уничтожили системы ПВО, шесть подавили средствами РЭБ.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что российские системы ПВО сработали в разных районах Крыма. Тогда он призвал граждан доверять только официальным источникам и сохранять спокойствие.

Также стало известно, что движение по Крымскому мосту временно перекрыли с 1:30 до 3:15.

Ранее, 6 августа, украинские националисты атаковали Чангарский мост ракетами Storm Shadow. Глава Херсонской области Владимир Сальдо показал последствия ударов ВСУ.