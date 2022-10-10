Путин заявил о приверженности властей Украины террористическим методам | 360°

Эксклюзив 10 октября 2022, 13:06 Поделиться Telegram

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Viber Путин заявил о приверженности властей Украины террористическим методам Президент РФ Путин: киевский режим давно использует террористические методы РИА Новости

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Власти Украины уже давно прибегали к террористическим методам, заявил президент России Владимир Путин, говоря о теракте на Крымском мосту. Подрыв грузовика там произвели в минувшую субботу, 8 октября.

«Взрыв, устроенный 8 октября, — это террористический акт. Теракт, направленный на разрушение гражданской, критически важной инфраструктуры России. Очевидно, что заказчики, организаторы, исполнители теракта — это украинские спецслужбы. Киевский режим уже давно использует террористические методы», — сказал глава государства на заседании Совета Безопасности РФ.

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Он напомнил об убийствах общественных деятелей, журналистов, ученых, причем как на Украине, так и в России, террористических обстрелах городов Донбасса, которые длятся уже более восьми лет.

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Глава государства обвинил Киев в попытке подрыва одного из участков газопровода «Турецкий поток». Также он обратил внимание, что Россию не допускают к расследованию диверсии на «Северных потоках», хотя бенефициар известен, подчеркнул он.

Президент также назвал атомным терроризмом обстрелы ВСУ по Запорожской АЭС. Глава государства обратил внимание, что утром 10 октября были нанесены высокоточные удары по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.

«В случае продолжения терактов Киева на территории России ответы будут жесткими», — предупредил Путин

Он также попросил главу Минобороны РФ Сергея Шойгу доложить о результатах удара по объектам на Украине.

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