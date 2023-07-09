Мир 09 июля 2023, 05:43 Минобороны Украины признало ответственность за удар по Крымскому мосту Замглавы Минобороны Украины Маляр признала нанесение удара по Крымскому мосту в 2022 году РИА «Новости»

Читать 360tv в

Ответственность за подрыв Крымского моста осенью 2022 года лежит на Киеве. Это признала заместитель Минобороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале.

«273 дня как (мы — прим. ред.) нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику», — написала Маляр.

Реклама

В конце мая глава Службы безопасности Украины Василий Малюк на вопрос о причастности ведомства к взрыву на Крымском мосту, ответил, что российский объект представляет собой путь снабжения, работу которого Украина должна была сорвать.

В октябре 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик. В результате четыре человека погибли. Два пролета автомобильной части переправы обрушились после взрыва. Российская сторона признала произошедшее терактом.

Уже в феврале 2023 года Крымский мост полностью открыли после ремонта. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал ускорить досмотр автомобилей на мосту, чтобы водители по долгу не стояли в пробках.