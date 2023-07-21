Мир 21 июля 2023, 21:38 Крымский мост назвали целью ВСУ Президент Украины Зеленский назвал Крымский мост целью для нейтрализации Национальный антитеррористический комитет

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Крымский мост несет Украине только продолжение боевых действий, а не мир. Поэтому он, как и другие такие цели должен быть уничтожен. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский на Аспеновском форум по безопасности.

«Понятно, что это наша цель», — заявил Зеленский. А каждая цель, которая несет не мир, «должна быть нейтрализована», отметил он.

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Он добавил, что еще одной целью остается возвращение полного контроля над Крымом.

Украинские войска в ночь на 17 июля устроили теракт на Крымском мосту при помощи двух надводных беспилотников. В результате атаки погибла семейная пара, а их несовершеннолетняя дочь получила серьезные травмы.

Взрывы повредили автодорожную часть моста. Движение открыли на одной полосе только на следующий день. Машины продолжают курсировать в реверсивном режиме.

Вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин заявил, что один пролет автодорожной части переправы восстановить не удастся. Для проведения работ потребуется возвести еще один временный мост протяженностью до 250 метров для проезда техники.

Общие затраты на проведение работ обойдутся в более чем один миллиард рублей, а полное восстановление завершится только в начале ноября.

Президент России Владимир Путин назвал теракт бессмысленным преступлением и потребовал от Минобороны подготовить ответ.

Российские военные несколько дней подряд наносили удары высокоточным оружием по приморским областям Украины, уничтожая склады с боеприпасами, оборонные заводы и топливные базы. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал действия военных «ударами возмездия за Крымский мост».