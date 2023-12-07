Происшествия 07 декабря 2023, 16:42 Служба бандитов и убийц. Как Украина превратила терроризм в политический фетиш Служебные удостоверения Службы безопасности Украины / РИА «Новости»

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Нахватавшись у западных покровителей самых низких и отвратительных приемов, спецслужбы Украины окончательно превратились в террористическую организацию, готовую и показательно убивать медийных персон, мозолящих глаза Киеву, и хладнокровно наносить удары по российским регионам. Как терроризм стал национальной идеей — в материале «360».

Убийство как спецэффект

«Служба бандитов и убийц» — так охарактеризовал СБУ в ее нынешнем состоянии председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, когда жертвой очередного покушения чуть не стал находившийся в Ялте экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

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Вчера украинские «спецслужбы» снова проявили себя на российской территории — именно Главное управление разведки соседней страны взяло на себя ответственность за гибель экс-депутата Рады Игоря Кивы.

Тело украинского политика, известного скандальными высказываниями, нашли в Подмосковье, в него дважды выстрелили из еще не установленного оружия. По информации правоохранительных органов, Киву убили в отдаленной прогулочной зоне загородного гостиничного комплекса — эти места особой популярностью среди постояльцев не пользовались.

Спикер ГУР поспешил записать смерть Кивы на счет украинских «спецов» и пригрозил, что такая участь ждет всех, кого режим Зеленского считает предателями из-за пророссийской позиции.

Убийство Игоря Кивы стало, увы, еще одним жестоким диверсионным актом на территории России. Убийствами неугодных и неудобных СБУ промышляла и до СВО, уничтожая видных военных и политических деятелей ЛНР и ДНР. Но с началом спецоперации ставки, разумеется, повысились.

Выкорми ворона

Украинские террористы за годы сотрудничества с американскими и европейскими спецслужбами, которые не то по глупости надеялись, что их киевские выкормыши останутся в узде, не то осознанно готовили из разведчиков террористическую сеть, приобрели много навыков и выработали почерк.

Они долго собирают данные на свои цели. По сообщениям различных СМИ, за семьей политолога Александра Дугина СБУ следили годами. Его дочь Дарья Дугина, часто посещавшая в Донбасс, стала жертвой вследствие подрыва автомобиля по случайности — бомба предназначалась именно ее отцу.

Украинские террористы любят убивать демонстративно — взрывчаткой. В результате взрыва был тяжело ранен Захар Прилепин, его соратник Александр Шубин погиб на месте. Также подорвали машину депутата ЛНР Михаила Филипоненко.

Не далее как вчера взорвался автомобиль депутата Народного совета ЛНР Олега Попова. Взрывчатку в петербургское кафе, где находился военкор Владлен Татарский, пронесла завербованная Украиной Дарья Трепова. Крымский мост пытаются подрывать с помощью машин, попутно убивая ни в чем не повинных людей.

Часто, когда не удается устроить страшное представление из политического убийства, террористы прибегают к более скрытным методам — как в случае с Кивой, что тоже говорит об уровне их подготовки. И скажем честно: это, вероятно, говорит и об уровне нашей неготовности.

Украинские паспорта, найденные у задержанных членов неонацистской террористической организации National Socialism/White Power (запрещена на территории России), планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийства известных российских журналистов / РИА «Новости»

Пока ВСУ не могут ничего противопоставить российским войскам в бою, пока западные покровители прозрачно намекают Зеленскому, что милитаристская вечеринка из-за нехватки денег близится к завершению, пока сами спецслужбы США, судя сразу по двум расследованиям The Washington Post, успели задуматься, а не вырастили ли они в Киеве монстра (дошло!), украинские спецслужбы продолжают наносить удары по тем, кто доверил России свою жизнь и свое будущее.

Пожалуй, это должно стать для российской стороны лучшей мотивацией для того, чтобы признать слабые места и сделать все для повышения уровня безопасности.