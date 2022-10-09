Взрыв на Крымском мосту: кто организовал, кем были погибшие, как ответит Россия | 360°

Происшествия 09 октября 2022, 23:19 Поделиться Telegram

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Viber Супруги-историки и дальнобойщик. Взрыв на Крымском мосту унес жизни трех человек «112»: в результате взрыва на Крымском мосту погибли трое и пропали без вести три человека РИА «Новости»

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В результате взрыва на Крымском мосту погибли по меньшей мере три человека. В СК России заявили, что водолазы подняли тела двух жертв — мужчины и женщины. Они могли находиться в легковом автомобиле, который ехал рядом со взорвавшейся фурой. Водитель грузовика стал третьим погибшим. По данным Telegram-канала «112», пропавшими без вести числятся еще три человека. «360» восстановил картину дня и выяснил, кем были все эти люди.

По информации «112», жертвами взрыва стали дальнобойщик, а также водители и пассажиры двух легковых автомобилей — Cadillac и Mitsubishi.

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За рулем фуры был 51-летний мужчина

По информации Telegram-канала Baza, в день взрыва за рулем грузового автомобиля находился 51-летний Махир Юсубов. Родственники опознали его по кадрам с места досмотра. Мужчина был фактическим владельцем бизнеса по перевозке товаров, брал заказы и занимался частными перевозками. Больше года назад он переоформил фуру на своего племянника, но при этом продолжал работать сам.

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Племянник записал видеообращение, которое опубликовала Baza. Молодой человек отметил, что не имеет никакого отношения к фуре, взорвавшейся на Крымском мосту.

«Фура оформлена на меня, на ней работает дядя — двоюродный брат моего отца — Юсубов Махир. Всю жизнь он занимается грузоперевозками», — рассказал он о погибшем.

По информации Telegram-канала «112», заказчики постоянно торопили Юсубова. Вечером 7 октября дальнобойщик остановился на ночевку, а утром продолжил путь, чтобы прибыть в Симферополь к 10:00. В районе шести часов прогремел взрыв. Родственники не могут поверить в смерть Юсубова. Он проработал водителем грузовика больше 25 лет.

РИА «Новости»

Погибшими оказались супруги из Санкт-Петербурга

Рядом со взорвавшейся фурой ехал легковой Cadillac. В машине находилась супружеская пара из Санкт-Петербурга, сообщил Telegram-канал Mash на волне. Оба — и 53-летний Эдуард, и 33-летняя Зоя — окончили исторический факультет и были известными в северной столице гидами.

У погибших был свой YouTube-канал «HedgehogTB»(«ЕжикТВ»), где они рассказывали о династии Романовых. На момент гибели подписчиками были около 500 человек, на данный момент — почти полторы тысячи.

По информации канала, супруги ехали в Крым втроем — с ними был их друг Сергей из Москвы. В столице он работал судьей, а на полуострове у него был дом. Там они все вместе собирались снимать документальный фильм об императорской семье. Подруга погибшей рассказала, что Зоя и Эдуард были вместе уже 10 лет. Несколько лет назад они поженились, потом приобрели квартиру на улице Рубинштейна. У женщины было много планов — она хотела продвигать идеи современного искусства и даже открыть собственную галерею.

Эдуард водил экскурсии по Санкт-Петербургу для россиян и англоязычных туристов, сообщило издание The Voice. Гости северной столицы оставляли положительные отзывы о его работе.

«Эдуард — человек, который знает о Петербурге все и немного больше», — рассказал один из туристов.

«Если хотите по-настоящему классно провести время, а не уныло и устало бродить по городу, делая стандартные фото, тогда вам к Эдуарду», — процитировало издание слова второго.

Официальной информации о личностях погибших пока что нет.

Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. В результате загорелись семь топливных вагонов железнодорожного состава и частично обрушились автомобильные пролеты.

Вечером 9 октября президент Владимир Путин назвал случившееся терактом. Глава СК Александр Бастрыкин заявил о возбуждении уголовного дела по статье о терроризме.

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