Эксклюзив 24 июля 2023, 17:13 «Чувствует себя прекрасно». Дочь погибших на Крымском мосту супругов выписали из больницы Дядя девочки, выжившей при теракте на Крымском мосту, рассказал о ее состоянии РИА «Новости»

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Сергей, дядя 14-летней девочки, чьи родители погибли в результате теракта на Крымском мосту, рассказал «360», что ее выписали из больницы. Кроме того, он подтвердил данные других СМИ о том, что ей сообщили о смерти родителей.

На вопрос о том, действительно ли девочку выписали, он ответил «все верно», о том, как она себя чувствует, — «прекрасно». О том, как школьница восприняла страшную новость, он распространяться не стал.

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«Как вы думаете?» — лишь произнес Сергей.

Два взрыва прогремели на Крымском мосту в ночь на 17 июля. Два жителя Новооскольского округа погибли, их дочь получила ранения и оказалась в больнице. СМИ сообщали, что у нее сочетанная травма тела, перелом носа и сотрясение мозга. Подростка доставили в медучреждение Краснодара на вертолете. Первоначально о смерти родителей ей не сообщали.

Президент России Владимир Путин назвал теракт бессмысленным, пояснив, что Крымский мост давно не используется для перевозки военной техники, и пообещал, что преступление не останется безнаказанным.