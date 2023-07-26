Спецоперация 26 июля 2023, 18:17 «Одна из наших реализаций». В СБУ признали причастность к подрыву Крымского моста в 2022 году Глава СБУ Малюк признал, что за подрывом Крымского моста в 2022 году стоит Украина Rosavtodor.ru / CC BY 4.0 / Википедия

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Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк подтвердил причастность спецслужбы к теракту на Крымском мосту в 2022 году. Видео с заявлением опубликовано в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua»

«Много разных операций, специальных операций, об одних мы сможем на всеобщее обозрение говорить после победы, о других мы вообще не будем говорить», — сказал он.

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Разрушение Крымского моста 8 октября 2022 года — «это одна из наших реализаций», подчеркнул он. В тот день на переправе подорвали грузовик. Взрыв привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. Два автомобильных пролета моста были частично обрушены. Погибли три человека.

Уже тогда президент России Владимир Путин сказал, что взрыв на Крымском мосту — это теракт, направленный против важной гражданской инфраструктуры страны. Глава российского государства заявлял, что за подрывом стоят спецслужбы Украины.