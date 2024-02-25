Мир 25 февраля 2024, 16:46 Буданов вновь пригрозил ударить по Крымскому мосту Буданов: гражданскому населению России не стоит пользоваться Крымским мостом Kremlin Pool/Global Look Press

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Гражданскому населению России не стоит пользоваться Крымским мостом в связи с планами ВСУ совершить контрнаступление. Об этом написал глава ГУР Украины Кирилл Буданов в Telegram-канале.

Он заявил, что для успешной обороны и контрнаступления ВСУ «должны» контролировать акваторию Черного моря и «присутствовать на полуострове Крым».

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«Россию ожидают новые сюрпризы, и я бы не рекомендовал гражданскому населению пользоваться называемым Крымским мостом», — подчеркнул Буданов.

Ранее он заявлял о тяжелом положении украинских войск и допускал начало нового контрнаступления ВСУ только в 2025 году, и то при удачном стечении обстоятельств. В 2024 году, как считал глава украинского ГУР, войска страны сосредоточатся главным образом на восполнении своих потерь. Председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов счел заявления Кирилла Буданова элементом информационной борьбы и не исключил, что к 2025 году он уже сбежит за границу, например в Лондон.