Происшествия 17 июля 2023, 13:24 Удары с воды. Что известно об атаке на Крымский мост РИА «Новости»: пробка длиной более чем 5 километров наблюдается в Херсонской области Сотрудники Следственного комитета на месте происшествия. Крымский мост получил повреждения из-за атаки ночью двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами ВСУ / Пресс-служба Следственного комитета

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В три часа ночи на Крымском мосту прогремели два взрыва. Погибли два жителя Старого Оскола, тяжело ранена девочка-подросток. Атаку совершили украинские надводные беспилотники. Главное о теракте — в материале «360».

Атака на Крымский мост

В ночь на 17 июля, примерно в 03:05, два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост. Удар нанесли в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края с помощью надводных дронов. Железнодорожное полотно не пострадало.

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В районе взрыва нашли обломки морских беспилотников. Вероятно, они были гружены взрывчаткой. В момент теракта в небе над Черным морем летал разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper, принадлежащий армии США, заявил РИА «Новости» советник советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Что известно о погибших

Жертвами атаки стала семейная пара из Старого Оскола Белгородской области, которые ехали в отпуск вместе с родственниками на двух машинах, — первый автомобиль двигался впереди и на момент взрыва успел проехать мост.

Муж с женой погибли, их 14-летняя дочь находится в больнице. У девочки сочетанная травма тела, перелом носа и сотрясение головного мозга, сообщил Telegram-канал Mash. Ее перевезли в Краснодар на вертолете.

По информации СМИ, о смерти родителей ребенок еще не знает.

Что делать туристам

Автомобильное движение на Крымском мосту приостановили. Власти призвали местных жителей и туристов воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом через новые регионы.

Но на подъезде уже образовалась пробка. В частности, затор длиной более чем пять километров наблюдается в Херсонской области на пути автомобилистов, выезжающих из Крыма в сторону Мелитополя по трассе Е-105.

Закрытая после теракта Керченская паромная переправа между Крымом и Краснодарским краем к полудню возобновила работу, сообщил Минтранс. Однако в региональном ведомстве уточнили, что она работает только для грузового транспорта.

«Движение легковых автомобилей в настоящий момент осуществляется по альтернативному сухопутному пути через новые регионы», — добавили в крымском министерстве.

В Темрюкском районе создали оперативный штаб для координации работы прибывших на место служб и помощи застрявшим в пробке людям.

Маршрут автобусов, следующих в республику, изменился. Туристы могут уехать из Крыма с двумя пересадками: добраться до железнодорожной станции Южная, сесть на электропоезд в Темрюк, а оттуда снова поехать на автобусе. Продажу билетов на автобусы из Ростова-на-Дону на полуостров приостановили.

Однако движение железнодорожного транспорта возобновили. Поезд Симферополь — Москва уже отправился в сторону Краснодарского края.

Всем, кто не может уехать с полуострова, местные отели безвозмездно продлят проживание.

Украина отрицает причастность

Национальный антитеррористический комитет России признал взрыв на Крымском мосту террористическим актом. Глава Государственного совета полуострова Владимир Константинов обвинил власти Украины, которые не могли не знать, что атакуют исключительно гражданский объект.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что решение о нападении на Крымский мост украинские официальные лица принимали не самостоятельно, а при непосредственном участии американских и британских спецслужб и политиков.

Руководитель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в разговоре с РИА «Новости» также выразил уверенность, что ответственность за теракт несет коллективный Запад как спонсор и куратор неонацистского режима Украины.

Ряд украинских СМИ между тем уверенно пишут, что за терактом стоят ВМС ВСУ и Служба безопасности Украины. Последнее ведомство косвенно подтвердило свою причастность, опубликовав на странице в соцсетях стишок о мосте, который «снова пошел „поспать“», подписав его: «Музыка — народная, слова — СБУ».

Накануне вечером командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в соцсетях заверил подписчиков, что для россиян готовится «колыбельная».

Однако официальных подтверждений причастности от киевского режима нет. Глава объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк вовсе заявила, что повреждение Крымского моста — «российская провокация», чтобы не продлевать зерновую сделку.

Уголовное дело и восстановление Крымского моста

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте по факту гибели двух человек. На месте работают экстренные службы и силовые структуры.

«В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы. Следствием устанавливаются лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастные к организации и исполнению этого преступления», — добавили в СК.

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился создать специальную комиссию, которая будет курировать работы по восстановлению Крымского моста после атаки.

Ею будет руководить заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. Он же возглавлял работу по ликвидации последствий теракта на мосту в октябре 2022 года, когда из-за взрыва грузовой фуры были разрушены два автомобильных пролета, погибли пять человек.

Хуснуллин сообщил, что уже провел заседание правкомиссии. В ближайшее время он вылетит на место ЧП.

«Заслушал доклады по состоянию автомобильной и железнодорожной частей моста, а также об организации работы паромной переправы и альтернативного маршрута движения через новые регионы. Ж/д движение уже идет, по автомобильной части специалисты оценивают ситуацию», — уточнил вице-премьер.

Реакция Кремля

Президент Владимир Путин вечером проведет совещание по ситуации с Крымским мостом, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что ответом России на очередной теракт будет достижение всех целей спецоперации.

«Мы отдаем себе отчет в коварности киевского режима. Сегодня киевский режим убил молодую семью, родителей девочки, девочка ранена, и об этом надо говорить, чтобы все это слышали. Это все дело рук киевского режима», — сказал Песков.