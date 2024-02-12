Мир 12 февраля 2024, 18:42 Украина просила Россию вернуть тела пленных со сбитого Ил-76 ГУР Украины запросило у России тела летевших на Ил-76 военнопленных РИА «Новости»

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Украинская сторона направляла России обращение с просьбой о возвращении тел военных. Об этом представитель Главного управления разведки (ГУР) Андрей Юсов сообщил телеканалу «Общественное».

«Запросы (России. — прим. ред.) на возвращение тел военнослужащих, находившихся на самолете Ил-76, подаются», — указал он.

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Ранее американские чиновники заявили в беседе с The New York Times, что ВСУ нанесли удар по борту Ил-76 из системы Patriot, произведенной в США. Позже секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что на борту сбитого Ил-76 якобы не было пленных.

Российский военно-транспортный самолет Ил-76 рухнул 24 января под Белгородом. На борту лайнера находились украинские военные — их везли для обмена. На месте авиакатастрофы обнаружили более 670 останков тел погибших. По данным Минобороны России, в авиакатастрофе погибли 65 украинских военнопленных и девять россиян.