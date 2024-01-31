Важное 31 января 2024, 19:49 Силы ПВО сбили 20 украинских ракет над Черным морем и Крымом Минобороны: 20 ракет ВСУ уничтожили над Черным морем и Крымом РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военнослужащие уничтожили 17 украинских ракет над акваторией Черного моря и еще три — над Крымским полуостровом. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Около 17:00 по московскому времени пресекли попытку киевского режима осуществить террористическую атаку с применением 20 авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации», — указали в ведомстве.

Реклама

Обломки ракет ВСУ, по данным Минобороны, рухнули на территорию воинской части в районе населенного пункта Любимовка.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что военные отразили массированную атаку на Севастополь. В своем Telegram-канале он заявил о более чем шести сбитых ракетах.

Обломки сбитого снаряда упали в районе Федоровской улицы. Среди местных жителей никто не пострадал. В садовом товариществе «Усть-Бельбек» повреждения получили 12 строений, уточнил глава региона.

Утром 31 января украинские военные пытались атаковать Псковскую область, применив беспилотный летательный аппарат. Российские системы ПВО уничтожили дрон.