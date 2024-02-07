Мир 07 февраля 2024, 14:41 Кирилла Буданова внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинг включил главу ГУР Украины Буданова в реестр экстремистов

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Причастного к атаке на Крымский мост начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова внесли в перечень террористов и экстремистов. Его имя появилось в списке на сайте Росфинмониторинга.

Главного украинского разведчика внесли в список физлиц — террористов и экстремистов. В перечне указали, что Кирилл Буданов родился 4 января 1986 года в Киеве Украинской ССР.

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В перечень включили также командующего Военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапу, сообщил RT.

ГУР Украины обвиняли в причастности к убийству экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы, теракту на Крымском мосту, сорванному нападению в Мелитополе и другим преступлениям. Кирилл Буданов признался журналистам в вербовке диверсантов на территории России. Полиция в конце 2023 года объявила его в розыск.